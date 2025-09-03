"ضربات صنعاء".. كيف علمت إسرائيل باجتماع حكومة الحوثيين؟



في إحدى ليالي الأسبوع الماضي، التقط ضابطان من شعبة الاستخبارات العسكرية إشارات غير اعتيادية: وزراء في حكومة الحوثيين يخططون لاجتماع عاجل في صنعاء في اليوم التالي. المعلومات كانت محدودة، لكن مكان الاجتماع، قاعة داخل فيلا مؤمنة لمتابعة خطاب زعيم الجماعة عبد الملك ، سرعان ما جرى تأكيده عبر قنوات تقنية ومصادر بشرية.



من لحظة التقاط المعلومة وحتى صدور الأمر بالتحرك، لم يمر سوى ساعات قليلة. عند الفجر، كانت المقاتلات الإسرائيلية في الجو، تحمل صواريخها نحو العاصمة اليمنية. وفي المساء، تحولت "الفيلا" إلى أنقاض، وداخلها رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب الرحوي، ووزير الخارجية هشام شرف، وعشرة من كبار المسؤولين. ذكر موقع " عربية" أن استهداف قاعة الاجتماعات في صنعاء الأسبوع الماضي لم يكن مجرد غارة عسكرية، بل عملية استخباراتية متكاملة كشفت عن تطور كبير في قدرة على اختراق الحوثيين، التي كانت حتى وقت قريب تمثل "الثغرة المظلمة" في بنك أهدافها، بحسب تقرير لصحيفة " ".في إحدى ليالي الأسبوع الماضي، التقط ضابطان من شعبة الاستخبارات العسكرية إشارات غير اعتيادية: وزراء في حكومة الحوثيين يخططون لاجتماع عاجل في صنعاء في اليوم التالي. المعلومات كانت محدودة، لكن مكان الاجتماع، قاعة داخل فيلا مؤمنة لمتابعة خطاب زعيم الجماعة عبد الملك ، سرعان ما جرى تأكيده عبر قنوات تقنية ومصادر بشرية.من لحظة التقاط المعلومة وحتى صدور الأمر بالتحرك، لم يمر سوى ساعات قليلة. عند الفجر، كانت المقاتلات الإسرائيلية في الجو، تحمل صواريخها نحو العاصمة اليمنية. وفي المساء، تحولت "الفيلا" إلى أنقاض، وداخلها رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب الرحوي، ووزير الخارجية هشام شرف، وعشرة من كبار المسؤولين.

عكست الضربة تحولا جوهريًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. فبدلًا من الاكتفاء بضرب موانئ أو محطات كهرباء ردا على هجمات الحوثيين، جرى استهداف القيادة السياسية مباشرة. داخل الجيش والموساد يُطلق على هذا النهج اسم FAFO، أي "جرّب… وستكتشف".

كما أوضح أوديد إيلام، الضابط السابق في الموساد: "إسرائيل تخلت عن معادلات الرد التقليدية. الرسالة اليوم واضحة: أي خطر محتمل سيُقابل بعقاب قاسٍ وسريع"، وهو ما يعكس تصميم على تحويل أي محاولة تهديد إلى فرصة لضرب البنية القيادية للخصم.

ومثّل الاختراق الاستخباراتي لاجتماع الفيلا علامة فارقة. فالحوثيون لطالما اعتمدوا على أساليب إفلات من الرصد: إغلاق الهواتف، اللقاء وجهًا لوجه، التنقل ليلًا وتغيير المواقع باستمرار. لكن إنشاء إسرائيل وحدة استخباراتية متخصصة بالحوثيين في الماضي – بعد فراغ ناتج عن انتهاء حربها القصيرة مع – مكّنها من تكثيف التركيز. هذه الوحدة تضم 200 ضابط وجندي، وظيفتها الوحيدة: تتبع الحوثيين وفك شيفراتهم.



وبحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن المعلومات عن اجتماع الفيلا جاءت نتاج دمج بين قدرات اعتراض اتصالات تقليدية ووسائل مراقبة إلكترونية متقدمة، إلى جانب "مصادر ميدانية" داخل اليمن.