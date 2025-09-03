بالفيديو... شاهدوا ما يقوم به حراس كيم جونغ أون بالكرسيّ الذي يجلس عليه!

(يحرسون حتى حمضه النووي!!!)
نشر صحفي روسي فيديو لإزالة حرس زعيم #كوريا_الشمالية #كيم_جونغ_اون الأثر الذي يتركه خلفه خلال زيارته الحالية إلى #بكين، في إطار البروتوكولات الأمنية المشددة المعتمدة لحمايته.
وظهر أحد الأفراد المرافقين وهو يقوم بمسح الكرسي الذي جلس عليه الزعيم… pic.twitter.com/62iGj3YtAc
— 🇮�� יוֹסֵף | يوسف (@wl_ta22) September 3, 2025
