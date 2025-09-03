Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... شاهدوا ما يقوم به حراس كيم جونغ أون بالكرسيّ الذي يجلس عليه!

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1412366-638925080105588437.png
Doc-P-1412366-638925080105588437.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الصحافي الروسي ألكسندر يوناشيف فيديو عبر حسابه على "تلغرام، يُظهر لحظة إزالة حراس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأثر الذي يتركه خلفه خلال زيارته الحالية إلى بكين، في إطار البروتوكولات الأمنية المشددة المعتمدة لحمايته.


وفي الفيديو، قام أحد الأفراد المرافقين بمسح الكرسي الذي جلس عليه الزعيم الكوري الشمالي بعناية، وعلّق يوناشيف قائلاً: "يُمكن الافتراض أن الهدف من ذلك هو منع إمكانية ربطه بظروف سلبية من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على الزعيم الكوري الشمالي. الكوريون الشماليون يعتقدون أنه لا ينبغي ترك أي شيء، إذ قد يتسبب ذلك بأضرار في المستقبل". (روسيا اليوم)
 
 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
هذا ما قالته شقيقة كيم جونغ أون عن محادثات كوريا الشمالية وأميركا
lebanon 24
03/09/2025 18:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين
lebanon 24
03/09/2025 18:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده
lebanon 24
03/09/2025 18:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يهنئ كيم جونغ أون بالذكرى الـ80 لتحرير كوريا
lebanon 24
03/09/2025 18:57:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2025-09-03
11:25 | 2025-09-03
11:14 | 2025-09-03
11:00 | 2025-09-03
10:56 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24