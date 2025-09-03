بالفيديو... شاهدوا ما يقوم به حراس كيم جونغ أون بالكرسيّ الذي يجلس عليه!

نشر الصحافي الروسي ألكسندر يوناشيف فيديو عبر حسابه على "تلغرام، يُظهر لحظة إزالة حراس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأثر الذي يتركه خلفه خلال زيارته الحالية إلى بكين، في إطار البروتوكولات الأمنية المشددة المعتمدة لحمايته.





وفي الفيديو، قام أحد الأفراد المرافقين بمسح الكرسي الذي جلس عليه الزعيم الكوري الشمالي بعناية، وعلّق يوناشيف قائلاً: "يُمكن الافتراض أن الهدف من ذلك هو منع إمكانية ربطه بظروف سلبية من شأنها أن تنعكس بشكل سلبي على الزعيم الكوري الشمالي. الكوريون الشماليون يعتقدون أنه لا ينبغي ترك أي شيء، إذ قد يتسبب ذلك بأضرار في المستقبل". (روسيا اليوم)

(يحرسون حتى حمضه النووي!!!)



