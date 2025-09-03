للمرة الثالثة خلال 2025.. البرازيل تستعد لطرح سندات دولارية

Advertisement

نقلت وكالة نيوز عن مصادر مطلعة أن تعتزم بيع سندات دولارية للمرة الثالثة خلال هذا العام، ليصبح عام 2025 الأكثر نشاطًا للبرازيل في بيع منذ أكثر من عقد.وفق نشرة أولية، تخطط البرازيل لإعادة طرح سندات دولارية مستحقة في عام 2030، إضافة إلى طرح سندات جديدة مستحقة في 2056. وتشير محادثات الأسعار الأولية إلى أن العائد المتوقع على سندات 2030 سيكون 5.45%، وعلى سندات 2056 سيكون 7.75%، مع تحديد الأسعار النهائية لاحقًا خلال اليوم.وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل سبق أن باعت سندات دولارية في شباط وحزيران الماضيين، حيث جمعت من خلال هذين الطرحين حوالي 5.25 مليار دولار. وكانت آخر مرة باعت فيها البرازيل سندات عالمية ثلاث مرات خلال العام في 2014.وصرح أندرس فايجرمان، مدير محفظة أول في شركة باينبريدج للاستثمارات بلندن: "المنطق الأساسي يكمن في تمديد المدة، بينما يفضل المستثمرون الأسواق الناشئة ويمولون استثماراتهم مسبقًا حتى عام 2026".ويتوقع أن يشهد شهر سبتمبر نشاطًا كبيرًا في مبيعات السندات العالمية مع عودة المصرفيين من عطلة عيد العمال الأميركي، وانتعاش السيولة بعد الركود الصيفي، في الوقت الذي طرحت فيه صكوكا، فيما تقدمت شركات مثل سوزانو البرازيلية لإنتاج اللب وأنتوفاجاستا لتعدين النحاس بسندات جديدة أيضًا.وتتولى بنوك بنك أوف أميركا، إيتاو بي.بي.إيه، وجي بي إدارة الطرح الجديد. وقد شهدت السندات البرازيلية تراجعًا في العائد خلال العام، فيما يبحث المستثمرون عن فرص في الأسواق النامية مع عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية، وسط ترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في البرازيل.