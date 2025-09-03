Advertisement

عربي-دولي

بعد تحقيق في "انتهاكات السويداء": اعتقال عناصر من الدفاع والداخلية

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:09
أعلنت لجنة التحقيق السورية الخاصة بأحداث العنف في محافظة السويداء أنها اعتقلت واستجوبت عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية يشتبه في ضلوعهم بانتهاكات بحق مدنيين، بينهم عمليات قتل وثقتها مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.
المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، أكد أنه جرى مواجهة المشتبه بهم بالفيديوهات، وأن العديد منهم اعترفوا بارتكاب الجرائم وبرروا دوافعهم. وأضاف أن هؤلاء محتجزون لدى الداخلية والدفاع، وسيحالون إلى القضاء لمحاكمتهم علناً بعد انتهاء التحقيقات.
أعمال العنف التي شهدتها السويداء في يوليو الماضي بين عشائر محلية وفصائل درزية أسفرت عن مئات القتلى، واتهمت عائلات الضحايا القوات الحكومية بتنفيذ إعدامات ميدانية. منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت دمشق بمحاسبة المسؤولين عن إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء.
اللجنة شددت على أن تحركها جاء سريعاً لتوقيف المشتبه بهم، بينما لا تزال تواصل أعمال التحقيق.
 
(رويترز)
