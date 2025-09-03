عن نووي إيران... إليكم آخر تصريح للوكالة الدولية للطاقة الذرية!

Advertisement

ودفع غروسي في مقابلة باتجاه إبرام اتفاق في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.وأشار إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه منذ أن شنّت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في 13 حزيران.