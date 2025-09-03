Advertisement

عربي-دولي

عن نووي إيران... إليكم آخر تصريح للوكالة الدولية للطاقة الذرية!

Lebanon 24
03-09-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1412457-638925210451928355.webp
Doc-P-1412457-638925210451928355.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء، أن محادثات الوكالة مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في مواقع تشمل التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يجب ألا تستمر لأشهر طويلة.
Advertisement


ودفع غروسي في مقابلة باتجاه إبرام اتفاق في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.


وأشار إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه منذ أن شنّت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في 13 حزيران.
مواضيع ذات صلة
وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يدعوان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات النووية
lebanon 24
03/09/2025 22:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية
lebanon 24
03/09/2025 22:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن تقييماتها الغامضة للبرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
03/09/2025 22:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعليق إيران تعاونها مع الوكالة أمر "مؤسف للغاية"
lebanon 24
03/09/2025 22:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المدير العام

إسرائيل

إيران

سي ال

إيرا

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:08 | 2025-09-03
14:50 | 2025-09-03
14:35 | 2025-09-03
14:29 | 2025-09-03
14:19 | 2025-09-03
14:03 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24