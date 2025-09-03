اجتماع سري لنتنياهو والموساد حول تهجير الفلسطينيين من غزة

Advertisement

أفادت القناة 13 "بأن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مطلع الأسبوع بمشاركة مسؤولين في بشأن خطة التهجير من غزة".واشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى "أن تركز على سبل دفع خطة التهجير من غزة والوسائل الدبلوماسية الممكنة لتنفيذها".وأضافت "أن كلف الموساد بتحديد الدول التي ستوافق على استيعاب الذين سيغادرون ".