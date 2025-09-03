Advertisement

عربي-دولي

اجتماع سري لنتنياهو والموساد حول تهجير الفلسطينيين من غزة

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1412515-638925284421081316.jpg
Doc-P-1412515-638925284421081316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة 13 الإسرائيلية "بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مطلع الأسبوع بمشاركة مسؤولين في الموساد بشأن خطة التهجير من غزة".
Advertisement
واشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى "أن النقاش تركز على سبل دفع خطة التهجير من غزة والوسائل الدبلوماسية الممكنة لتنفيذها".
وأضافت "أن نتنياهو كلف الموساد بتحديد الدول التي ستوافق على استيعاب الذين سيغادرون قطاع غزة".
 
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الموساد: نشك في إمكانية نجاح خطة تهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
04/09/2025 01:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان اجتماع مندوبي الجامعة العربية: سياسات تهجير الشعب الفلسطيني تعتبر صورة من صور جرائم الإبادة
lebanon 24
04/09/2025 01:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: نرفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين من غزة
lebanon 24
04/09/2025 01:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مصر: موقفنا ثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
lebanon 24
04/09/2025 01:38:06 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

قطاع غزة

الموساد

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:35 | 2025-09-03
16:13 | 2025-09-03
15:35 | 2025-09-03
15:15 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24