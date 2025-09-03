روبيو: ترامب استخدم الجيش ضد تجار المخدرات لحماية الأميركيين

Advertisement

قال الأميركي : الرئيس ضاق ذرعا بتجار المخدرات واستخدم القوات المسلحة لحماية مواطنينا.وأشار الى "أن نشعر بقلق بالغ إزاء نوعية الأسلحة التي تملكها عصابات المخدرات بما في ذلك المسيرات".وتابع: لا حصانة لعصابات المخدرات في المياه الدولية.وأكد "أن الرئيس متورط في علاقة مع عصابات المخدرات".