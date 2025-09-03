Advertisement

عربي-دولي

روبيو: ترامب استخدم الجيش ضد تجار المخدرات لحماية الأميركيين

Lebanon 24
03-09-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1412547-638925326916780904.jpg
Doc-P-1412547-638925326916780904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: الرئيس ترمب ضاق ذرعا بتجار المخدرات واستخدم القوات المسلحة لحماية مواطنينا.
Advertisement
وأشار روبيو الى "أن نشعر بقلق بالغ إزاء نوعية الأسلحة التي تملكها عصابات المخدرات بما في ذلك المسيرات".
وتابع: لا حصانة لعصابات المخدرات في المياه الدولية.
وأكد "أن الرئيس الفنزويلي متورط في علاقة مع عصابات المخدرات".
وقال روبيو: نتبادل مع المكسيك المعلومات بشأن تحركات تجار المخدرات.
 
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش ضد تجار المخدرات تقتل "أبو سلة"
lebanon 24
04/09/2025 01:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: مادورو هو أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وعهده الإرهابي مستمر
lebanon 24
04/09/2025 01:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي لم يستبعد شن ضربات جوية ضد عصابات المخدرات في المكسيك
lebanon 24
04/09/2025 01:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما
lebanon 24
04/09/2025 01:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

ماركو روبيو

الأميركيين

الفنزويلي

المكسيك

مسيرات

ترامب

روبيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-03
16:46 | 2025-09-03
16:35 | 2025-09-03
16:13 | 2025-09-03
15:35 | 2025-09-03
15:15 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24