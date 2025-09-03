كاتس يلوّح بتكرار سيناريو رفح في غزة

Advertisement

قال وزيرالدفاع ، "إن ستدرك قريبا أن عليها بين قبول شروطنا أو أن تصبح غزة مثل #رفح وبيت حانون".وأشار الى "أن شروطنا تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح". (الجزيرة)