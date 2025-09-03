Advertisement

عربي-دولي

كاتس يلوّح بتكرار سيناريو رفح في غزة

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:13
قال وزيرالدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، "إن حماس ستدرك قريبا أن عليها الاختيار بين قبول شروطنا أو أن تصبح غزة مثل #رفح وبيت حانون".
وأشار الى "أن شروطنا تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح". (الجزيرة)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24