ميكروفون مفتوح يكشف محادثة سرية بين بوتين وشي.. ماذا قالا؟

على هامش العسكري الذي نظمته بمناسبة يوم النصر، التقط تسجيل صوتي الزعيم الروسي ونظيره الصيني شي وهما يتحدثان على انفراد عن "الخلود" وإمكانية العيش حتى 150 سنة عبر عملية زراعة الأعضاء والتقنيات الطبية المتقدمة.

وقال شي لبوتين، وفقا للمترجم إلى اللغة الروسية: "في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن 70، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا"، وذلك بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".



وأجاب : "مع تطور التكنولوجيا الحيوية يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان أصغر فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود".

وتابع شي قائلا: "التوقعات تشير إلى أن هذا القرن قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما".



وأكد بوتين لاحقا، في أنه ناقش هذا الموضوع مع شي، الأربعاء.



وقال بوتين للصحفيين عند سؤاله عن هذه المحادثة المسربة: "أعتقد أن الرئيس تحدث عن ذلك عندما ذهبنا إلى العرض".



وتابع بوتين: "إن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم"، وفقا لما نقلته وكالة " ". (سكاي نيوز عربية)