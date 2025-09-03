29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ميكروفون مفتوح يكشف محادثة سرية بين بوتين وشي.. ماذا قالا؟
Lebanon 24
03-09-2025
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
على هامش
العرض
العسكري الذي نظمته
بكين
بمناسبة يوم النصر، التقط تسجيل صوتي الزعيم الروسي
فلاديمير بوتين
ونظيره الصيني شي
جين بينغ
وهما يتحدثان على انفراد عن "الخلود" وإمكانية العيش حتى 150 سنة عبر عملية زراعة الأعضاء والتقنيات الطبية المتقدمة.
Advertisement
وقال شي لبوتين، وفقا للمترجم إلى اللغة الروسية: "في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن 70، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا"، وذلك بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".
وأجاب
بوتين
: "مع تطور التكنولوجيا الحيوية يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان أصغر فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود".
وتابع شي قائلا: "التوقعات تشير إلى أن هذا القرن قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما".
وأكد بوتين لاحقا، في
مؤتمر صحفي
أنه ناقش هذا الموضوع مع شي، الأربعاء.
وقال بوتين للصحفيين عند سؤاله عن هذه المحادثة المسربة: "أعتقد أن الرئيس تحدث عن ذلك عندما ذهبنا إلى العرض".
وتابع بوتين: "إن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم"، وفقا لما نقلته وكالة "
رويترز
". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!
Lebanon 24
ماذا دار بين ترامب وبوتين على السجادة الحمراء؟ قارئ شفاه يكشف!
04/09/2025 10:46:14
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثّل بوتين الخاص: المحادثات بين بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية
Lebanon 24
ممثّل بوتين الخاص: المحادثات بين بوتين وترامب سارت على نحو جيد للغاية
04/09/2025 10:46:14
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
04/09/2025 10:46:14
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التسوية في أوكرانيا باستفاضة لكن التفاصيل ستبقى سرية
Lebanon 24
الكرملين: بوتين وترامب ناقشا التسوية في أوكرانيا باستفاضة لكن التفاصيل ستبقى سرية
04/09/2025 10:46:14
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
مؤتمر صحفي
سكاي نيوز
فلاديمير
جين بينغ
رويترز
الجراح
تابع
قد يعجبك أيضاً
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
03:29 | 2025-09-04
04/09/2025 03:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
Lebanon 24
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
02:46 | 2025-09-04
04/09/2025 02:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
02:25 | 2025-09-04
04/09/2025 02:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف
Lebanon 24
بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف
02:20 | 2025-09-04
04/09/2025 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
02:14 | 2025-09-04
04/09/2025 02:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:29 | 2025-09-04
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
02:46 | 2025-09-04
نشر ورقة عُثِرَ عليها في جيب يحيى السنوار... ماذا رسم وكتب عليها؟
02:25 | 2025-09-04
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
02:20 | 2025-09-04
بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف
02:14 | 2025-09-04
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
01:41 | 2025-09-04
زلزال قوي ضرب الأرجنتين.. هل من إصابات وخسائر؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 10:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24