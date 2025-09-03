Advertisement

عربي-دولي

ميكروفون مفتوح يكشف محادثة سرية بين بوتين وشي.. ماذا قالا؟

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:02
على هامش العرض العسكري الذي نظمته بكين بمناسبة يوم النصر، التقط تسجيل صوتي الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ وهما يتحدثان على انفراد عن "الخلود" وإمكانية العيش حتى 150 سنة  عبر عملية زراعة الأعضاء والتقنيات الطبية المتقدمة.
وقال شي لبوتين، وفقا للمترجم إلى اللغة الروسية: "في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن 70، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا"، وذلك بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".

وأجاب بوتين: "مع تطور التكنولوجيا الحيوية يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان أصغر فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود".
 
وتابع شي قائلا: "التوقعات تشير إلى أن هذا القرن قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما".

وأكد بوتين لاحقا، في مؤتمر صحفي أنه ناقش هذا الموضوع مع شي، الأربعاء.

وقال بوتين للصحفيين عند سؤاله عن هذه المحادثة المسربة: "أعتقد أن الرئيس تحدث عن ذلك عندما ذهبنا إلى العرض".

وتابع بوتين: "إن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". (سكاي نيوز عربية)
 
 
