محادثات بشأن أوكرانيا خلال أيام.. هذا ما كشفه ترامب

أكد الرئيس الأميركي انه ينوي إجراء محادثات بشأن الحرب في خلال الأيام المقبلة.وأعلن عن إحباطه من استمرار القتال الذي اندلع عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، مشيرا إلى أنه كان يعتقد في بداية ولايته في كانون الثاني الماضي أن وقف الحرب سيكون أسهل بكثير.وأضاف ترامب للصحفيين في أمس الأربعاء خلال لقائه الرئيس البولندي كارول نافروتسكي: "ليس لدي أي رسالة أوجهها لبوتين. إنه يعرف موقفي، وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى. وإذا لم نكن راضين عن هذا القرار، فسترون ما سيحدث". ولم يستبعد الرئيس الأميركي فرض مزيد من على .وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المتوقع أن يجري ترامب اتصالا هاتفيا الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.كما ذكرت الرئاسة أن عددا من القادة ، بينهم زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجرون مكالمة مشتركة مع ترامب الخميس.وجاء ذلك بعد اجتماع عبر الفيديو استضافته فرنسا الأسبوع الماضي بمشاركة نحو 30 دولة لبحث سبل دعم أوكرانيا أمنيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع ، وسط انتقادات أوروبية لموقف موسكو المتحفظ إزاء المفاوضات.وأكد ترامب أن الحرب ستُحل "بطريقة أو بأخرى"، لكنه أقر بصعوبة المهمة قائلا: "أحيانا لا يمكنك التنبؤ بالحرب".(سكاي نيوز)