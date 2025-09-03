Advertisement

عربي-دولي

محادثات بشأن أوكرانيا خلال أيام.. هذا ما كشفه ترامب

Lebanon 24
03-09-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1412621-638925631592103376.jpg
Doc-P-1412621-638925631592103376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه ينوي إجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة. 
Advertisement

وأعلن ترامب عن إحباطه من استمرار القتال الذي اندلع عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، مشيرا إلى أنه كان يعتقد في بداية ولايته في كانون الثاني الماضي أن وقف الحرب سيكون أسهل بكثير.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء خلال لقائه الرئيس البولندي كارول نافروتسكي: "ليس لدي أي رسالة أوجهها لبوتين. إنه يعرف موقفي، وسيتخذ قراره بطريقة أو بأخرى. وإذا لم نكن راضين عن هذا القرار، فسترون ما سيحدث". ولم يستبعد الرئيس الأميركي فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن من المتوقع أن يجري ترامب اتصالا هاتفيا الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كما ذكرت الرئاسة الفرنسية أن عددا من القادة الأوروبيين، بينهم زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجرون مكالمة مشتركة مع ترامب الخميس.

وجاء ذلك بعد اجتماع عبر الفيديو استضافته فرنسا الأسبوع الماضي بمشاركة نحو 30 دولة لبحث سبل دعم أوكرانيا أمنيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، وسط انتقادات أوروبية لموقف موسكو المتحفظ إزاء المفاوضات.

وأكد ترامب أن الحرب ستُحل "بطريقة أو بأخرى"، لكنه أقر بصعوبة المهمة قائلا: "أحيانا لا يمكنك التنبؤ بالحرب".(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
هل تتحوّل محادثات السلام مع ترامب إلى فخ لروسيا؟ هذا ما كشفته "بوليتيكو"
lebanon 24
04/09/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة ما لم تنهِ الحرب في أوكرانيا خلال 10 أيام
lebanon 24
04/09/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن أوكرانيا.. هذا ما أبلغه ترامب لبوتين
lebanon 24
04/09/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأتحدث إلى بوتين خلال أيام وأريد للحرب الغبية في أوكرانيا أن تتوقف
lebanon 24
04/09/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأوروبيين

سكاي نيوز

الفرنسية

العقوبات

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:29 | 2025-09-04
02:46 | 2025-09-04
02:25 | 2025-09-04
02:20 | 2025-09-04
02:14 | 2025-09-04
01:41 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24