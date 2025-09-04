لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري.. هذا ما فعلته الصين



ووفقًا لبحث أجراه والتكنولوجيا الناشئة في جامعة تاون، فإن أكثر من 85% من الفائزين بعقود الدفاع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ليسوا كيانات تقليدية تابعة للجيش، بل هم جامعات مدنية وشركات تقنية خاصة. لسنوات، حاول الزعيم الصيني تجنيد المؤسسات المدنية في بلاده لمساعدة الجيش الصيني على التحديث، وهو مفهوم يُعرف باسم "الاندماج المدني العسكري". ومع ، يبدو أن الحملة تُحقق نتائج.

وبحسب تلك البيانات تجاوز الجيش الصيني شبكته التقليدية من شركات المقاولات الدفاعية المملوكة للدولة ومعاهد الأبحاث المرتبطة به في السنوات الأخيرة، مستفيدًا من مئات الموردين، بما في ذلك شركات خاصة وجامعات مدنية، في مسعى لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياته وأنظمة أسلحته.

ومن أبرز الأمثلة جامعة شنغهاي جياو تونغ، التي فازت بالعديد من عقود الدفاع منذ عام 2023 لمشاريع تشمل أنظمة أسلحة متكيفة، وطائرات من دون طيار تعمل تحت الماء، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتتبع الأهداف سريعة الحركة.



ومن المساهمين الرئيسيين شركة "آي فلاي تيك ديجيتال"، المتخصصة بالذكاء الاصطناعي الصوتي، وشركة "سيشوان تينغدن سايتيك إينوفيشن"، المتخصصة في صناعة الطائرات المسيّرة.

وفي حين سعى كل من الجيشين الأميركي والصيني إلى الاستفادة من المعرفة والطاقة الابتكارية للجامعات والقطاع الخاص، تشير البيانات إلى أن الجيش الصيني تمكن من القيام بذلك بشكل أكثر منهجية.



ويقول محللون أمنيون إن هذا يمنح الصين أفضلية محتملة في المهمة الصعبة المتمثلة في دمج الذكاء الاصطناعي في الدفاع الوطني.



كما يضع هذا في مأزق في محاولتها منع الصين من تطوير تقنيات قد تمنح جيشها أفضلية على القوات الأميركية. (سكاي نيوز عربية)