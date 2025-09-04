Advertisement

عربي-دولي

كاتس يتوعد الحوثيين: سنكمل الضربات العشر كلها

Lebanon 24
04-09-2025 | 01:31
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين في اليمن، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون أمس باتجاه إسرائيل.
وكتب كاتس في منشور على منصة "إكس": "الحوثيون يطلقون الصواريخ على إسرائيل مرة أخرى"، مضيفا: "ضربة الظلام، ضربة الأبكار. سنكمل الضربات العشر كلها". (روسيا اليوم) 
 
 

