كاتس يتوعد الحوثيين: سنكمل الضربات العشر كلها

توعد الحوثيين في اليمن، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون أمس باتجاه .

Advertisement

وكتب في منشور على منصة "إكس": "الحوثيون يطلقون الصواريخ على إسرائيل مرة أخرى"، مضيفا: "ضربة الظلام، ضربة الأبكار. سنكمل الضربات العشر كلها". (روسيا اليوم)