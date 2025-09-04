بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ان الرئيسين الروسي ، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليسا مستعدين بعد، في إشارة إلى الضغوط من أجل محادثات السلام بين البلدين.وأكد في حوار نقلته "سي بي إس" CBS، اليوم الخميس، أن "شيئا ما سيحدث.. أعتقد أننا سنتمكن من تصحيح كل شيء فيما يخص الحرب ".وأضاف ترامب: "أراقب عن كثب كيفية تعامل وزيلينسكي مع المفاوضات.. سأواصل الضغط من أجل التوصل لاتفاق سلام بين وأوكرانيا".وقال ترامب إنه يخطط لإجراء محادثات بشأن الحرب في في الأيام المقبلة بعد فشل قمته في ألاسكا مع بوتين في آب في تحقيق انفراجة. وقال مسؤول في ، إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب هاتفياً، اليوم الخميس، مع زيلينسكي.وقال بوتين أمس أيضا إنه مستعد للاجتماع مع زيلينسكي إذا جاء الرئيس الأوكراني إلى ، لكن أي اجتماع من هذا القبيل يجب أن يكون معداً له بشكل جيد، وأن يؤدي إلى نتائج ملموسة. ورفض الأوكراني اقتراح موسكو كمكان لعقد مثل هذا الاجتماع.وتأتي تعليقات الرئيس الأميركي في الوقت الذي تواصل فيه روسيا وأوكرانيا التصعيد العسكري المتبادل. (العربية)