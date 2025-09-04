29
عربي-دولي
بوتين وزيلينسكي ليسا مستعدين بعد.. هذا ما قاله ترامب عن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
04-09-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليسا مستعدين بعد، في إشارة إلى الضغوط من أجل محادثات السلام بين البلدين.
وأكد
ترامب
في حوار نقلته "سي بي إس" CBS، اليوم الخميس، أن "شيئا ما سيحدث.. أعتقد أننا سنتمكن من تصحيح كل شيء فيما يخص الحرب
الأوكرانية
".
وأضاف ترامب: "أراقب عن كثب كيفية تعامل
بوتين
وزيلينسكي مع المفاوضات.. سأواصل الضغط من أجل التوصل لاتفاق سلام بين
روسيا
وأوكرانيا".
وقال ترامب إنه يخطط لإجراء محادثات بشأن الحرب في
أوكرانيا
في الأيام المقبلة بعد فشل قمته في ألاسكا مع بوتين في آب في تحقيق انفراجة. وقال مسؤول في
البيت الأبيض
، إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب هاتفياً، اليوم الخميس، مع زيلينسكي.
وقال بوتين أمس أيضا إنه مستعد للاجتماع مع زيلينسكي إذا جاء الرئيس الأوكراني إلى
موسكو
، لكن أي اجتماع من هذا القبيل يجب أن يكون معداً له بشكل جيد، وأن يؤدي إلى نتائج ملموسة. ورفض
وزير الخارجية
الأوكراني اقتراح موسكو كمكان لعقد مثل هذا الاجتماع.
وتأتي تعليقات الرئيس الأميركي في الوقت الذي تواصل فيه روسيا وأوكرانيا التصعيد العسكري المتبادل. (العربية)
