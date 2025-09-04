29
عربي-دولي
بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف
Lebanon 24
04-09-2025
|
02:20
photos
0
قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إن الصراع مع
أوكرانيا
سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع
كييف
.
وأضاف
بوتين
، في
مؤتمر صحفي
عقد في ختام زيارته التي استمرت 4 أيام إلى
الصين
: "إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية".
وجدد بوتين ثقته في تحقيق النصر في بكين، قائلا إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في جميع جبهات القتال، مضيفا أن احتياطيات القوات
الأوكرانية
قد استُنزفت.
كما شكك
الرئيس الروسي
مجددا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض، مكررا حجته بأن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت العام الماضي. (سكاي نيوز عربية)
تابع
