بوتين: الصراع مع أوكرانيا سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع كييف

وأضاف ، في عقد في ختام زيارته التي استمرت 4 أيام إلى : "إذا لم ننجح في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، فسوف نحقق أهدافنا بالوسائل العسكرية". قال إن الصراع مع سيستمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع .

وجدد بوتين ثقته في تحقيق النصر في بكين، قائلا إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في جميع جبهات القتال، مضيفا أن احتياطيات القوات قد استُنزفت.



كما شكك مجددا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض، مكررا حجته بأن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت العام الماضي. (سكاي نيوز عربية)