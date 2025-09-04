30
هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها
Lebanon 24
04-09-2025
|
03:29
أفادت وسائل إعلام
سورية
بأن هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت منطقة
الحدود السورية
العراقية
في محافظة الحسكة شمال
شرق سوريا.
(روسيا اليوم)
