Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية ضربت سوريا.. هذه قوتها

Lebanon 24
04-09-2025 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1412688-638925787358963720.jpg
Doc-P-1412688-638925787358963720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام سورية بأن هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر ضربت منطقة الحدود السورية العراقية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هزّة أرضيّة ضربت دولة خليجيّة... كم بلغت قوّتها؟
lebanon 24
04/09/2025 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت دولة عربيّة... ما هي قوّتها؟
lebanon 24
04/09/2025 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب مدينة مانيسا التركية
lebanon 24
04/09/2025 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثانية.. هزة أرضية تضرب الإمارات
lebanon 24
04/09/2025 14:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الحدود السورية

منطقة الحدود

روسيا اليوم

شرق سوريا.

شرق سوريا

العراقية

شمال شرق

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:11 | 2025-09-04
05:58 | 2025-09-04
05:30 | 2025-09-04
04:47 | 2025-09-04
04:44 | 2025-09-04
03:50 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24