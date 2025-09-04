عمليات الشرق.. القوات الروسية تعلن تحرير كامل أراضي دونيتسك

Advertisement

أفادت ، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية تمكنت من تحرير كامل أراضي دونيتسك الواقعة ضمن نطاق عملياتها.وجاء في بيان الوزارة: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق عميقًا في دفاعات العدو، وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان أن هذا التقدم تزامن مع الانتهاء الكامل من تحرير أراضي دونيتسك في منطقة عمليات مجموعة "الشرق"، مؤكدة استمرار العمليات لتحقيق المزيد من السيطرة الميدانية.وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن الجيش الروسي بات يفرض سيطرته على نحو نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف. كما أشارت يوم الثلاثاء إلى نجاح وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية في السيطرة على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك.وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن منظوماتها الجوية تمكنت من إسقاط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحًا بتوقيت . وأوضحت أن 24 منها أسقطت فوق ، و4 فوق ، واثنتين فوق فولغوغراد، و16 فوق .