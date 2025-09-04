29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عمليات الشرق.. القوات الروسية تعلن تحرير كامل أراضي دونيتسك
Lebanon 24
04-09-2025
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية تمكنت من تحرير كامل أراضي دونيتسك الواقعة ضمن نطاق عملياتها.
Advertisement
وجاء في بيان الوزارة: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق عميقًا في دفاعات العدو، وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف البيان أن هذا التقدم تزامن مع الانتهاء الكامل من تحرير أراضي دونيتسك في منطقة عمليات مجموعة "الشرق"، مؤكدة استمرار العمليات لتحقيق المزيد من السيطرة الميدانية.
وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن الجيش الروسي بات يفرض سيطرته على نحو نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف. كما أشارت يوم الثلاثاء إلى نجاح وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية في السيطرة على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك.
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن منظوماتها الجوية تمكنت من إسقاط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحًا بتوقيت
موسكو
. وأوضحت أن 24 منها أسقطت فوق
منطقة روستوف
، و4 فوق
كراسنودار
، واثنتين فوق فولغوغراد، و16 فوق
البحر الأسود
.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مدينة "تشاسيف يار" في دونيتسك شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مدينة "تشاسيف يار" في دونيتسك شرقي أوكرانيا
04/09/2025 17:08:10
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام روسي: القوات الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
إعلام روسي: القوات الروسية تعلن السيطرة على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
04/09/2025 17:08:10
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك
04/09/2025 17:08:10
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا
04/09/2025 17:08:10
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
البحر الأسود
وزارة الدفاع
منطقة روستوف
سكاي نيوز
كراسنودار
سكاي نيو
موسكو
تابع
قد يعجبك أيضاً
عملية دهس في العاصمة برلين (صور)
Lebanon 24
عملية دهس في العاصمة برلين (صور)
09:36 | 2025-09-04
04/09/2025 09:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العرض العسكري في بكين: مؤشر غير رسمي على متابعة واشنطن عن كثب
Lebanon 24
خلال العرض العسكري في بكين: مؤشر غير رسمي على متابعة واشنطن عن كثب
09:32 | 2025-09-04
04/09/2025 09:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
Lebanon 24
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
09:31 | 2025-09-04
04/09/2025 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون 2".. حرب أنفاق وروايات دينية
Lebanon 24
"عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون 2".. حرب أنفاق وروايات دينية
09:00 | 2025-09-04
04/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عربي.. مخطط استيطاني خطير في القدس
Lebanon 24
تحذير عربي.. مخطط استيطاني خطير في القدس
08:27 | 2025-09-04
04/09/2025 08:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:36 | 2025-09-04
عملية دهس في العاصمة برلين (صور)
09:32 | 2025-09-04
خلال العرض العسكري في بكين: مؤشر غير رسمي على متابعة واشنطن عن كثب
09:31 | 2025-09-04
عن 91 عاما.. وفاة مصمم الازياء العالمي جورجيو أرماني
09:00 | 2025-09-04
"عصا موسى" في مواجهة "عربات جدعون 2".. حرب أنفاق وروايات دينية
08:27 | 2025-09-04
تحذير عربي.. مخطط استيطاني خطير في القدس
08:13 | 2025-09-04
"زاباد 2025".. رسائل مشفرة إلى الناتو
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 17:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24