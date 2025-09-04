Advertisement

عربي-دولي

عمليات الشرق.. القوات الروسية تعلن تحرير كامل أراضي دونيتسك

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:58
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قوات مجموعة "الشرق" الروسية تمكنت من تحرير كامل أراضي دونيتسك الواقعة ضمن نطاق عملياتها.
وجاء في بيان الوزارة: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق عميقًا في دفاعات العدو، وأثبتت سيطرتها على بلدة نوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف البيان أن هذا التقدم تزامن مع الانتهاء الكامل من تحرير أراضي دونيتسك في منطقة عمليات مجموعة "الشرق"، مؤكدة استمرار العمليات لتحقيق المزيد من السيطرة الميدانية.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن الجيش الروسي بات يفرض سيطرته على نحو نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف. كما أشارت يوم الثلاثاء إلى نجاح وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية في السيطرة على بلدة فيدوروفكا في دونيتسك.

وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن منظوماتها الجوية تمكنت من إسقاط 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل، بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحًا بتوقيت موسكو. وأوضحت أن 24 منها أسقطت فوق منطقة روستوف، و4 فوق كراسنودار، واثنتين فوق فولغوغراد، و16 فوق البحر الأسود.
 
(سكاي نيوز)
وزارة الدفاع الروسية

البحر الأسود

وزارة الدفاع

منطقة روستوف

سكاي نيوز

كراسنودار

سكاي نيو

موسكو

