أنقرة تحذر "قسد": عدم الالتزام بالاتفاق يهدد أمن تركيا القومي

حذّرت ، اليوم الخميس، من أن عدم وفاء قوات (قسد) بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة ، يشكّل تهديدًا مباشرًا لوحدة سوريا وأمن القومي.وقالت الوزارة في بيان إن أنقرة "لن تسمح لمنظمة قوات سوريا الديمقراطية الإرهابية بتخريب العملية"، مؤكدة استمرارها في بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة.وشدد البيان على أن المطلوب من "قسد" هو الالتزام بالاندماج في والتخلي عن أي أفعال أو خطابات من شأنها تقويض وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وأضافت أن تركيا ستواصل متابعة تنفيذ الاتفاق وستقدّم عند الضرورة "كل الدعم اللازم لسوريا من أجل أمنها واستقرارها".