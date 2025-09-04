29
عربي-دولي
أنقرة تحذر "قسد": عدم الالتزام بالاتفاق يهدد أمن تركيا القومي
Lebanon 24
04-09-2025
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت
وزارة الدفاع
التركية
، اليوم الخميس، من أن عدم وفاء قوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة
السورية
، يشكّل تهديدًا مباشرًا لوحدة سوريا وأمن
تركيا
القومي.
وقالت الوزارة في بيان إن أنقرة "لن تسمح لمنظمة قوات سوريا الديمقراطية الإرهابية بتخريب العملية"، مؤكدة استمرارها في
مكافحة الإرهاب
بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة.
وشدد البيان على أن المطلوب من "قسد" هو الالتزام بالاندماج في
الجيش السوري
والتخلي عن أي أفعال أو خطابات من شأنها تقويض وحدة البلاد وسلامة أراضيها. وأضافت أن تركيا ستواصل متابعة تنفيذ الاتفاق وستقدّم عند الضرورة "كل الدعم اللازم لسوريا من أجل أمنها واستقرارها".
