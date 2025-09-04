29
عربي-دولي
تصاعد التوتر بين إيران واستراليا
Lebanon 24
04-09-2025
|
07:50
خفضت
وزارة الخارجية الإيرانية
اليوم الخميس، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا ومعلنة طرد سفيرها لدى
طهران
.
وقال اسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
إن "إجراء الحكومة الأسترالية في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مبرر. لا نرحب بهذا الأمر، لأننا نعتقد أنه لم يكن هناك أي مبرر أو سبب له، وهو يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين".
وأضاف أنه "وفقا للأعراف وقواعد الدبلوماسية وردا على الإجراء الأسترالي، خفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستوي التمثيل الدبلوماسي الأسترالي في
إيران
. وقد غادر السفير الأسترالي إيران".
يأتي ذلك بعدما أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء، عن قرارها طرد السفير
الإيراني
وإدراج
الحرس الثوري الإيراني
على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها لطهران بالوقوف وراء هجومين معاديين للسامية في البلاد.
