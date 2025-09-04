تصاعد التوتر بين إيران واستراليا

Advertisement

وقال اسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية إن "إجراء الحكومة الأسترالية في خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مبرر. لا نرحب بهذا الأمر، لأننا نعتقد أنه لم يكن هناك أي مبرر أو سبب له، وهو يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين".وأضاف أنه "وفقا للأعراف وقواعد الدبلوماسية وردا على الإجراء الأسترالي، خفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستوي التمثيل الدبلوماسي الأسترالي في . وقد غادر السفير الأسترالي إيران".يأتي ذلك بعدما أعلنت أستراليا يوم الثلاثاء، عن قرارها طرد السفير وإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهامها لطهران بالوقوف وراء هجومين معاديين للسامية في البلاد.