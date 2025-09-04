الجيش السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر واستعادة دارفور

Advertisement

قال نائب السوداني: "عهدنا هو تحرير كل شبر في ولا حديث عن التفاوض".وتابع: "نقاتل بإسناد الشعب ومن أجله".أضاف: "نعمل على فك حصار واستعادة كل المناطق بدارفور". (الحدث)