الجيش السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر واستعادة دارفور

04-09-2025 | 11:10
قال نائب قائد الجيش السوداني: "عهدنا هو تحرير كل شبر في السودان ولا حديث عن التفاوض".
وتابع: "نقاتل بإسناد الشعب ومن أجله".
أضاف: "نعمل على فك حصار الفاشر واستعادة كل المناطق بدارفور". (الحدث)
 
