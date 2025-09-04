مقتل شخصين باستهداف سيارة مدنية بمسيّرة قرب مطار حلب

Advertisement

وأفادت مصادر في محافظة حلب لوكالة (د.ب.أ) بأن الطائرة "يُرجّح أنها تابعة للتحالف الدولي" ضد تنظيم داعش، فيما لم تُحدد الوكالة هوية الطائرة أو الأشخاص الذين كانوا هدفاً للهجوم.وأكدت المصادر أن "قوات بدأت تحقيقات في الحادث لمعرفة الأشخاص الذين كانوا بداخل السيارة".وتستهدف طائرات تابعة للتحالف الدولي بشكل متكرر أشخاصاً في مناطق حلب وإدلب تحت اسم ملاحقة تنظيم داعش والفصائل المتشددة.وتبذل الإدارة الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 كانون الأول 2024 بنظام ، بعد 24 عاماً في الحكم.