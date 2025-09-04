Advertisement

عربي-دولي

مقتل شخصين باستهداف سيارة مدنية بمسيّرة قرب مطار حلب

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:43
استهدفت طائرة مسيّرة، اليوم الخميس، مركبة مدنية على الطريق المؤدي إلى مطار حلب شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا داخلها.
وأفادت مصادر في محافظة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الطائرة "يُرجّح أنها تابعة للتحالف الدولي" ضد تنظيم داعش، فيما لم تُحدد الوكالة هوية الطائرة أو الأشخاص الذين كانوا هدفاً للهجوم.


وأكدت المصادر أن "قوات الأمن العام بدأت تحقيقات في الحادث لمعرفة الأشخاص الذين كانوا بداخل السيارة".


وتستهدف طائرات تابعة للتحالف الدولي بشكل متكرر أشخاصاً في مناطق ريفي حلب وإدلب تحت اسم ملاحقة تنظيم داعش والفصائل المتشددة.


وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاماً في الحكم.
