27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا للرئيس الإسرائيليّ: نأمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
04-09-2025
|
12:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناقش البابا
لاوون
الرابع عشر
، الوضع المأسوي في غزة، خلال اجتماع مع الرئيس
الإسرائيلي
إسحق
هرتسوغ
.
Advertisement
وبحسب بيان صادر عن
الفاتيكان
، قال البابا: "نأمل في استئناف المفاوضات على وجه السرعة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا
04/09/2025 22:20:37
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: التهديدات الإسرائيلية هي سيف مُسلط بشكل دائم ولكن يجب ألا يستمر الأمر على هذا النحو وإما وقف لإطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار
Lebanon 24
جنبلاط: التهديدات الإسرائيلية هي سيف مُسلط بشكل دائم ولكن يجب ألا يستمر الأمر على هذا النحو وإما وقف لإطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار
04/09/2025 22:20:37
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنكثف ونوسع عملياتنا في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنكثف ونوسع عملياتنا في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
04/09/2025 22:20:37
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية فنلندا: نأمل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين
Lebanon 24
وزيرة خارجية فنلندا: نأمل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين
04/09/2025 22:20:37
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
الرابع عشر
الفاتيكان
سكاي نيوز
سكاي نيو
إسرائيل
هرتسوغ
لاوون
تابع
قد يعجبك أيضاً
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
14:54 | 2025-09-04
04/09/2025 02:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة
14:15 | 2025-09-04
04/09/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
14:00 | 2025-09-04
04/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
Lebanon 24
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
13:56 | 2025-09-04
04/09/2025 01:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن
Lebanon 24
روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن
13:45 | 2025-09-04
04/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:54 | 2025-09-04
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
14:15 | 2025-09-04
الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يهاجم الشرعية الدولية ويسعى لتفكيك السلطة
14:00 | 2025-09-04
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
13:56 | 2025-09-04
إسرائيل تنشر صورة جديدة لـ"أبو عبيدة"... وفيديو للحظة إستهدافه
13:45 | 2025-09-04
روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن
13:40 | 2025-09-04
الأسبوع المُقبل... هكذا ستبدأ العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24