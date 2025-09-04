Advertisement

عربي-دولي

البابا للرئيس الإسرائيليّ: نأمل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1412889-638926100801335326.png
Doc-P-1412889-638926100801335326.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناقش البابا لاوون الرابع عشر، الوضع المأسوي في غزة، خلال اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
Advertisement
 
 
وبحسب بيان صادر عن الفاتيكان، قال البابا: "نأمل في استئناف المفاوضات على وجه السرعة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني". (سكاي نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار الموضوع الرئيسي في محادثات ألاسكا
lebanon 24
04/09/2025 22:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: التهديدات الإسرائيلية هي سيف مُسلط بشكل دائم ولكن يجب ألا يستمر الأمر على هذا النحو وإما وقف لإطلاق نار أو لا وقف لإطلاق النار
lebanon 24
04/09/2025 22:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنكثف ونوسع عملياتنا في سوريا إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
lebanon 24
04/09/2025 22:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فنلندا: نأمل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
04/09/2025 22:20:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

الرابع عشر

الفاتيكان

سكاي نيوز

سكاي نيو

إسرائيل

هرتسوغ

لاوون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:54 | 2025-09-04
14:15 | 2025-09-04
14:00 | 2025-09-04
13:56 | 2025-09-04
13:45 | 2025-09-04
13:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24