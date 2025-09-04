Advertisement

عربي-دولي

توتر ديبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا بسبب ملف الدولة الفلسطينية

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:25
أشارت القناة ١٢ الإسرائيلية الى "أن وزير الخارجية ساعر دعا نظيره الفرنسي إلى إعادة النظر في مبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية".
وتابعت القناة عن ساعر "أن زيارة ماكرون لإسرائيل غير مطروحة طالما واصلت فرنسا دعم الاعتراف بدولة فلسطينية". (الجزيرة)
