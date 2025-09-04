توتر ديبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا بسبب ملف الدولة الفلسطينية

Advertisement

أشارت القناة ١٢ الى "أن ساعر دعا نظيره الفرنسي إلى إعادة النظر في مبادرة الاعتراف بدولة فلسطينية".وتابعت القناة عن ساعر "أن زيارة لإسرائيل غير مطروحة طالما واصلت دعم الاعتراف بدولة فلسطينية". (الجزيرة)