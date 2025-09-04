Advertisement

عربي-دولي

روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1412915-638926151766129681.jpg
Doc-P-1412915-638926151766129681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو: أخبرنا الدول الراغبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أن ذلك سيخلق مشاكل كبيرة.
Advertisement
وأكد روبيو "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى رد فعل من إسرائيل ويصعب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".
وتابع: الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يؤدي إلى إثارة خطط الضم.
وأشار الى "أن الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وأطلقت سراح الرهائن".
وقال روبيو "علينا التركيز الآن على كيفية إنهاء الحرب في غزة والقضاء على حماس".
وأفاد بأن "قدمنا كثيرا من المساعدات ولا نحب المعاناة في غزة".
اضاف: مستعدون لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة بعد انتهاء الحرب.
وأكد أن "خطط الضم ليست نهائية وتناقش في إسرائيل وكان ذلك متوقعا". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
روبيو لـ فوكس نيوز: حرب غزة يمكن أن تنتهي إذا سلمت حماس جميع الرهائن
lebanon 24
05/09/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين
lebanon 24
05/09/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب
lebanon 24
05/09/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: استسلام حماس والإفراج عن الرهائن أسرع حل للكارثة الإنسانية في غزة
lebanon 24
05/09/2025 00:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الفلسطينية

في إسرائيل

إسرائيل

الجزيرة

فلسطين

القضاء

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:28 | 2025-09-04
16:08 | 2025-09-04
16:00 | 2025-09-04
15:58 | 2025-09-04
15:52 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24