روبيو: الحرب في غزة تنتهي إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن

Advertisement

قال الأمريكي مارك روبيو: أخبرنا الدول الراغبة بالاعتراف بالدولة أن ذلك سيخلق مشاكل كبيرة.وأكد روبيو "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى رد فعل من ويصعب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".وتابع: الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يؤدي إلى إثارة خطط الضم.وأشار الى "أن الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا استسلمت وأطلقت سراح الرهائن".وقال روبيو "علينا التركيز الآن على كيفية إنهاء الحرب في غزة والقضاء على حماس".وأفاد بأن "قدمنا كثيرا من المساعدات ولا نحب المعاناة في غزة".اضاف: مستعدون لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لغزة بعد انتهاء الحرب.وأكد أن "خطط الضم ليست نهائية وتناقش وكان ذلك متوقعا". (الجزيرة)