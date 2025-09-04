شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ

Advertisement

ذكر موقع " 24"، أنه بعد تداول عن تدهور الوضع الصحيّ للرئيس الأميركيّ، قال كبير المحللين الطبيين في شبكة "فوكس نيوز" الدكتور مارك سيغل، إنّ " لا يستخدم جهاز التلقين، بل يتحدث بوضوح، وأنت تجلس مبهوراً بكلامه، بينما الرئيس السابق ، مُصاب بالخرف".وفي الأسابيع الماضية، برزت علامات جديدة أثارت تساؤلات حول صحة ، منها كدمات في يديه عزتها الرئاسة إلى تناوله الأسبرين وكثرة المصافحات، إضافة إلى تورم في قدميه وكاحليه، بسبب قصور وريدي مزمن.ومع ذلك، يرى محللون أن الصورة الكاملة لا تزال غامضة، ودعا صحافيون، بينهم غاريت غراف، إلى توجيه أسئلة أكثر صراحة للبيت الأبيض حول وضع الرئيس الصحي.، قال جراح الأعصاب الأميركي سانجاي : "عندما نتحدث تحديداً عن كاحليه ويديه، على سبيل المثال، وهو ما لاحظه الناس، فإن ما قاله أطباؤه هو أن هذا ناتج عن حالة تُعرف باسم قصور الأوردة المزمن. ببساطة، لا يغادر الأطراف كما ينبغي، مما يؤدي إلى التورّم".وأضاف أن "هذه ليست حالة نادرة، فوق سن الـ 50، نحو 5% من البالغين لديهم هذه الحالة. ومع التقدّم في العمر، وهو سيبلغ الـ80 العام المقبل، تزداد النسبة لتصل إلى حوالي 25% وفقاً لبعض الدراسات. لذلك، ما أريد قوله هو أن ما نراه على الشاشة هناك يتوافق مع ما يسمى قصور الأوردة المزمن. وهذا منطقي".وتابع: "أما بالنسبة ليديه والكدمات، فيمكن أن يصاب كبار السن بحالة تُعرف باسم النزف الجلدي الشمسي، وهي ببساطة رقة الجلد على ظهر اليدين. وإذا تعرض الشخص لكثير من أشعة الشمس، فإن ذلك يزيد الأمر سوءاً، حيث تصبح الأوعية الدموية تحت الجلد دقيقة جداً وسهلة التمزق. وعندما يحدث نزيف بهذا الشكل، فإن مرونة الجلد تؤدي إلى كدمات كبيرة المظهر، على الرغم من أن كمية الدم المتسربة صغيرة جداً. وهذا يبدو مقلقاً، لكنّه أمر شائع".وأوضح أنّ "الكدمات على ظهر اليد يمكن أن تكون نتيجة استخدام الأسبرين، والصدمات المتكررة لليد نتيجة المصافحة، وأيضاً بسبب شيخوخة الجلد مع مرور الوقت". (الامارات 24)