Advertisement

عربي-دولي

شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1412923-638926160544751882.jpg
Doc-P-1412923-638926160544751882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنه بعد تداول أخبار عن تدهور الوضع الصحيّ للرئيس الأميركيّ، قال كبير المحللين الطبيين في شبكة "فوكس نيوز" الدكتور مارك سيغل، إنّ "دونالد ترامب لا يستخدم جهاز التلقين، بل يتحدث بوضوح، وأنت تجلس مبهوراً بكلامه، بينما الرئيس السابق جو بايدن، مُصاب بالخرف".
Advertisement

وفي الأسابيع الماضية، برزت علامات جديدة أثارت تساؤلات حول صحة ترامب، منها كدمات في يديه عزتها الرئاسة إلى تناوله الأسبرين وكثرة المصافحات، إضافة إلى تورم في قدميه وكاحليه، بسبب قصور وريدي مزمن.

ومع ذلك، يرى محللون أن الصورة الكاملة لا تزال غامضة، ودعا صحافيون، بينهم غاريت غراف، إلى توجيه أسئلة أكثر صراحة للبيت الأبيض حول وضع الرئيس الصحي. 

من جهته، قال جراح الأعصاب الأميركي سانجاي جوبتا: "عندما نتحدث تحديداً عن كاحليه ويديه، على سبيل المثال، وهو ما لاحظه الناس، فإن ما قاله أطباؤه هو أن هذا ناتج عن حالة تُعرف باسم قصور الأوردة المزمن. ببساطة، الدم لا يغادر الأطراف كما ينبغي، مما يؤدي إلى التورّم".

وأضاف أن "هذه ليست حالة نادرة، فوق سن الـ 50، نحو 5% من البالغين لديهم هذه الحالة. ومع التقدّم في العمر، وهو سيبلغ الـ80 العام المقبل، تزداد النسبة لتصل إلى حوالي 25% وفقاً لبعض الدراسات. لذلك، ما أريد قوله هو أن ما نراه على الشاشة هناك يتوافق مع ما يسمى قصور الأوردة المزمن. وهذا منطقي".

وتابع: "أما بالنسبة ليديه والكدمات، فيمكن أن يصاب كبار السن بحالة تُعرف باسم النزف الجلدي الشمسي، وهي ببساطة رقة الجلد على ظهر اليدين. وإذا تعرض الشخص لكثير من أشعة الشمس، فإن ذلك يزيد الأمر سوءاً، حيث تصبح الأوعية الدموية تحت الجلد دقيقة جداً وسهلة التمزق. وعندما يحدث نزيف بهذا الشكل، فإن مرونة الجلد تؤدي إلى كدمات كبيرة المظهر، على الرغم من أن كمية الدم المتسربة صغيرة جداً. وهذا يبدو مقلقاً، لكنّه أمر شائع".

وأوضح الجراح أنّ "الكدمات على ظهر اليد يمكن أن تكون نتيجة استخدام الأسبرين، والصدمات المتكررة لليد نتيجة المصافحة، وأيضاً بسبب شيخوخة الجلد مع مرور الوقت". (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
​بالصورة... ترامب يُثير من جديد التساؤلات عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
05/09/2025 00:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: وضعه الصحي والنفسي "هش جدا" (الحدث)
lebanon 24
05/09/2025 00:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضه للاصابة.. حسام حبيب يكشف عن وضعه الصحي
lebanon 24
05/09/2025 00:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
05/09/2025 00:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الامارات

جو بايدن

الإمارات

من جهته

دونالد

الجراح

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:28 | 2025-09-04
16:08 | 2025-09-04
16:00 | 2025-09-04
15:58 | 2025-09-04
15:52 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24