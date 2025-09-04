Advertisement

عربي-دولي

عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:54
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنه "لن يكشف عن ما سيقوم به بالضبط ضد السلطة الفلسطينية".
من جهتها، أشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى إن العملية العسكرية في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوّية وبعدها العملية البرية.
السلطة الفلسطينية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

