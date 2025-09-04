27
عما سيقوم به ضد السلطة الفلسطينية… ماذا قال نتنياهو؟
أشار
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، إلى أنه "لن يكشف عن ما سيقوم به بالضبط ضد
السلطة الفلسطينية
".
من جهتها، أشارت القناة 14
الإسرائيلية
، إلى إن العملية العسكرية في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوّية وبعدها العملية البرية.
