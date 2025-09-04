بسبب صورة.. اشتباكات مسلّحة في العراق

Advertisement

اندلعت مساء الخميس اشتباكات مسلّحة قرب جسر ديالى جنوبي بين عناصر من عصائب أهل الحق وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إثر قيام الأخيرة بإنزال صورة انتخابية لزعيم العصائب كانت معلقة فوق أحد المطاعم في المنطقة.وبحسب مصادر ، أسفرت المواجهات عن إصابتين بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لاحتواء الموقف، حيث شهدت المنطقة انتشارًا كثيفًا للقوات وفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.وتأتي هذه التطورات في أجواء انتخابية متوترة، خاصة مع مقاطعة الصدري للانتخابات المقبلة، وهو ما منح قوى "الإطار التنسيقي" مساحة أكبر لتعزيز حضورها في بغداد والمحافظات الجنوبية. (ارم نيوز)