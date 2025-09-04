Advertisement

عربي-دولي

بسبب صورة.. اشتباكات مسلّحة في العراق

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1413023-638926500831989975.png
Doc-P-1413023-638926500831989975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت مساء الخميس اشتباكات مسلّحة قرب جسر ديالى جنوبي بغداد بين عناصر من عصائب أهل الحق وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إثر قيام الأخيرة بإنزال صورة انتخابية لزعيم العصائب قيس الخزعلي كانت معلقة فوق أحد المطاعم في المنطقة.
Advertisement

وبحسب مصادر عراقية، أسفرت المواجهات عن إصابتين بجروح خطيرة، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لاحتواء الموقف، حيث شهدت المنطقة انتشارًا كثيفًا للقوات وفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وتأتي هذه التطورات في أجواء انتخابية متوترة، خاصة مع مقاطعة التيار الصدري للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما منح قوى "الإطار التنسيقي" مساحة أكبر لتعزيز حضورها في بغداد والمحافظات الجنوبية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام أميركية: إصابة اثنين من عناصر الشرطة في اشتباكات مسلحة في والتون بولاية كنتاكي
lebanon 24
05/09/2025 10:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في مصر تسفر عن مقتل 3 إرهابيين
lebanon 24
05/09/2025 10:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء يدعو إلى ضبط النفس بعد اشتباكات مسلحة خلفت 7 قتلى
lebanon 24
05/09/2025 10:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباكات محدودة بين "قسد" ومسلحين في حيّ الكلاسة في الحسكة (العربية)
lebanon 24
05/09/2025 10:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24

قيس الخزعلي

قوات الأمن

البرلمانية

البرلمان

ارم نيوز

برلماني

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:19 | 2025-09-05
03:00 | 2025-09-05
02:58 | 2025-09-05
02:17 | 2025-09-05
01:59 | 2025-09-05
01:08 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24