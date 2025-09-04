29
لاستئصال خلايا سرطانية.. بايدن خضع لعملية جراحية وهذه حالته
04-09-2025
23:57
ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز أن الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
(82 عامًا) خضع مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال خلايا سرطانية من جلده، مؤكدًة أنه يتعافى بشكل جيد.
وأوضح المتحدث باسمه أن الإجراء يُعد شائعًا لعلاج أنواع سرطان الجلد الأكثر انتشارًا، وجاء بعد أشهر من إعلان
بايدن
إصابته بـ سرطان البروستاتا العدواني في أيار الماضي، والذي وصفه أطباؤه بأنه "حساس للهرمونات" وقابل للاستجابة للعلاج.
وسبق أن أزال بايدن آفة جلدية في عام 2023 أثناء فحص طبي روتيني خلال ولايته الرئاسية، تبيّن لاحقًا أنها سرطان خلايا قاعدية.
تجدر الإشارة إلى أن صحة بايدن كانت محل تدقيق شديد خلال فترة رئاسته، خصوصًا بعد قراره المفاجئ في
تموز
2024 إنهاء حملته لإعادة الترشح عقب مناظرة كارثية أمام الرئيس الحالي
دونالد ترامب
. ومنذ مغادرته
البيت الأبيض
، قلّل بايدن من ظهوره العام، مكتفيًا بخطابات متفرقة للدفاع عن برامج مثل الضمان الاجتماعي.
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
Lebanon 24
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:19 | 2025-09-05
05/09/2025 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:58 | 2025-09-05
05/09/2025 02:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
02:17 | 2025-09-05
05/09/2025 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:59 | 2025-09-05
05/09/2025 01:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
