عربي-دولي

لاستئصال خلايا سرطانية.. بايدن خضع لعملية جراحية وهذه حالته

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:57
ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (82 عامًا) خضع مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال خلايا سرطانية من جلده، مؤكدًة أنه يتعافى بشكل جيد.
وأوضح المتحدث باسمه أن الإجراء يُعد شائعًا لعلاج أنواع سرطان الجلد الأكثر انتشارًا، وجاء بعد أشهر من إعلان بايدن إصابته بـ سرطان البروستاتا العدواني في أيار الماضي، والذي وصفه أطباؤه بأنه "حساس للهرمونات" وقابل للاستجابة للعلاج.

وسبق أن أزال بايدن آفة جلدية في عام 2023 أثناء فحص طبي روتيني خلال ولايته الرئاسية، تبيّن لاحقًا أنها سرطان خلايا قاعدية.

تجدر الإشارة إلى أن صحة بايدن كانت محل تدقيق شديد خلال فترة رئاسته، خصوصًا بعد قراره المفاجئ في تموز 2024 إنهاء حملته لإعادة الترشح عقب مناظرة كارثية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب. ومنذ مغادرته البيت الأبيض، قلّل بايدن من ظهوره العام، مكتفيًا بخطابات متفرقة للدفاع عن برامج مثل الضمان الاجتماعي.
