لاستئصال خلايا سرطانية.. بايدن خضع لعملية جراحية وهذه حالته

وأوضح المتحدث باسمه أن الإجراء يُعد شائعًا لعلاج أنواع سرطان الجلد الأكثر انتشارًا، وجاء بعد أشهر من إعلان إصابته بـ سرطان البروستاتا العدواني في أيار الماضي، والذي وصفه أطباؤه بأنه "حساس للهرمونات" وقابل للاستجابة للعلاج.وسبق أن أزال بايدن آفة جلدية في عام 2023 أثناء فحص طبي روتيني خلال ولايته الرئاسية، تبيّن لاحقًا أنها سرطان خلايا قاعدية.تجدر الإشارة إلى أن صحة بايدن كانت محل تدقيق شديد خلال فترة رئاسته، خصوصًا بعد قراره المفاجئ في 2024 إنهاء حملته لإعادة الترشح عقب مناظرة كارثية أمام الرئيس الحالي . ومنذ مغادرته ، قلّل بايدن من ظهوره العام، مكتفيًا بخطابات متفرقة للدفاع عن برامج مثل الضمان الاجتماعي.