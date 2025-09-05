هل فقدت أميركا قوتها في آسيا؟ تقرير يكشف القوة المهيمنة الجديدة

Advertisement

وأشار التقرير إلى أن سرعت من إدخال نماذج جديدة من الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية، بما في ذلك صواريخ جولانغ-3 التي تطلق من الغواصات، وصواريخ جينجلي-1 الجوية، وصواريخ دونغفنغ-61 ودونغفنغ-31 البرية العابرة للقارات، إضافة إلى منظومات متنقلة تمنح قواتها النووية قدرة عالية على الانتشار والمناورة.وأوضحت الوكالة أن حلفاء في المنطقة، مثل أستراليا واليابان، باتوا أقل ثقة بالولايات المتحدة كحليف موثوق، ما دفعهم إلى تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد، في ظل سياسة إدارة الرئيس التي أعادت رسم ملامح الشراكات في المنطقة.