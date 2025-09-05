Advertisement

عربي-دولي

هل فقدت أميركا قوتها في آسيا؟ تقرير يكشف القوة المهيمنة الجديدة

Lebanon 24
05-09-2025 | 00:36
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الولايات المتحدة لم تعد القوة المهيمنة بلا منازع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعدما تفوقت البحرية الصينية على نظيرتها الأميركية من حيث العدد، وعرضت بكين لأول مرة ترسانتها الاستراتيجية الكاملة في عرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصارها على اليابان.
وأشار التقرير إلى أن الصين سرعت من إدخال نماذج جديدة من الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية، بما في ذلك صواريخ جولانغ-3 التي تطلق من الغواصات، وصواريخ جينجلي-1 الجوية، وصواريخ دونغفنغ-61 ودونغفنغ-31 البرية العابرة للقارات، إضافة إلى منظومات متنقلة تمنح قواتها النووية قدرة عالية على الانتشار والمناورة.

وأوضحت الوكالة أن حلفاء واشنطن في المنطقة، مثل أستراليا واليابان، باتوا أقل ثقة بالولايات المتحدة كحليف موثوق، ما دفعهم إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والاقتصاد، في ظل سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي أعادت رسم ملامح الشراكات في المنطقة.
