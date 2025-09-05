29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل فقدت أميركا قوتها في آسيا؟ تقرير يكشف القوة المهيمنة الجديدة
Lebanon 24
05-09-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن
الولايات المتحدة
لم تعد القوة المهيمنة بلا منازع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعدما تفوقت البحرية
الصينية على
نظيرتها الأميركية من حيث العدد، وعرضت بكين لأول مرة ترسانتها الاستراتيجية الكاملة في عرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصارها على اليابان.
Advertisement
وأشار التقرير إلى أن
الصين
سرعت من إدخال نماذج جديدة من الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية، بما في ذلك صواريخ جولانغ-3 التي تطلق من الغواصات، وصواريخ جينجلي-1 الجوية، وصواريخ دونغفنغ-61 ودونغفنغ-31 البرية العابرة للقارات، إضافة إلى منظومات متنقلة تمنح قواتها النووية قدرة عالية على الانتشار والمناورة.
وأوضحت الوكالة أن حلفاء
واشنطن
في المنطقة، مثل أستراليا واليابان، باتوا أقل ثقة بالولايات المتحدة كحليف موثوق، ما دفعهم إلى تعزيز التعاون
الثنائي
في مجالي الدفاع والاقتصاد، في ظل سياسة إدارة الرئيس
دونالد ترامب
التي أعادت رسم ملامح الشراكات في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
هل أفرغت إيران مخازن أميركا وإسرائيل الصاروخية؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل أفرغت إيران مخازن أميركا وإسرائيل الصاروخية؟ تقرير يكشف التفاصيل
05/09/2025 10:20:58
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هل من حرب جديدة على "حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
05/09/2025 10:20:58
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب التطبيع بين سوريا وإسرائيل؟ تقريرٌ من تل ابيب يكشف
Lebanon 24
هل اقترب التطبيع بين سوريا وإسرائيل؟ تقريرٌ من تل ابيب يكشف
05/09/2025 10:20:58
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ضعُف "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هل ضعُف "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يكشف
05/09/2025 10:20:58
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الصينية على
دارة الرئيس
الصينية
الثنائي
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
Lebanon 24
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:19 | 2025-09-05
05/09/2025 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
Lebanon 24
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
Lebanon 24
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:58 | 2025-09-05
05/09/2025 02:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
02:17 | 2025-09-05
05/09/2025 02:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
Lebanon 24
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:59 | 2025-09-05
05/09/2025 01:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
Lebanon 24
"مجموعة" أرعبت برج البراجنة.. هذه قصة إشتباكات المخيم
10:00 | 2025-09-04
04/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:19 | 2025-09-05
بوتين.. موقف موسكو ثابت من أوكرانيا والناتو
03:00 | 2025-09-05
توتر بين واشنطن وكراكاس.. ماذا حدث في البحر الكاريبي؟
02:58 | 2025-09-05
قتيل وجرحى جراء هجوم بسلاح أبيض في كندا
02:17 | 2025-09-05
الدفاع الروسية: تدمير 92 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع
01:59 | 2025-09-05
صندوق التنمية السوري ينطلق من قلب دمشق: بداية مرحلة الإعمار
01:08 | 2025-09-05
أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية!
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 10:20:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24