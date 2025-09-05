29
عربي-دولي
هذه المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة
Lebanon 24
05-09-2025
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الجيش
الإسرائيلي
إنه بات يسيطر على 40% من مدينة غزة ويستعد للتقدم نحو السيطرة الكاملة، مؤكداً على لسان المتحدث إيفي دفرين أن العملية ستستمر "بالتوسع والتكثف" لزيادة الضغط على حركة
حماس
حتى "هزيمتها".
في المقابل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 64 شخصاً على الأقل في ضربات إسرائيلية منذ فجر الخميس، بينهم عائلات بأكملها قضت تحت خيام النزوح في مدينة غزة ومخيم النصيرات. وأظهرت مشاهد من المكان خياماً محترقة وجثامين أطفال في المشرحة، فيما وصف شهود المأساة بأنها "تجاوزت حدود التصور".
الأمم المتحدة
حذرت من مجاعة تضرب نحو مليون شخص في غزة ومحيطها، فيما أكدت منظمة اليونيسف أن "مزيداً من الأطفال سيموتون جوعاً إذا لم يتوفر الغذاء فوراً".
دبلوماسياً، رفضت
إسرائيل
زيارة
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين، ونددت بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية التي وصفت ما يجري في غزة بأنه "إبادة". وفي الدوحة، التقى وفد من حركة حماس
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي لبحث التطورات السياسية ومجريات الحرب.
