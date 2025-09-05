Advertisement

عربي-دولي

هذه المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1413055-638926570311018822.jpg
Doc-P-1413055-638926570311018822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي إنه بات يسيطر على 40% من مدينة غزة ويستعد للتقدم نحو السيطرة الكاملة، مؤكداً على لسان المتحدث إيفي دفرين أن العملية ستستمر "بالتوسع والتكثف" لزيادة الضغط على حركة حماس حتى "هزيمتها".
Advertisement

في المقابل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 64 شخصاً على الأقل في ضربات إسرائيلية منذ فجر الخميس، بينهم عائلات بأكملها قضت تحت خيام النزوح في مدينة غزة ومخيم النصيرات. وأظهرت مشاهد من المكان خياماً محترقة وجثامين أطفال في المشرحة، فيما وصف شهود المأساة بأنها "تجاوزت حدود التصور".

الأمم المتحدة حذرت من مجاعة تضرب نحو مليون شخص في غزة ومحيطها، فيما أكدت منظمة اليونيسف أن "مزيداً من الأطفال سيموتون جوعاً إذا لم يتوفر الغذاء فوراً".

دبلوماسياً، رفضت إسرائيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين، ونددت بتصريحات نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية التي وصفت ما يجري في غزة بأنه "إبادة". وفي الدوحة، التقى وفد من حركة حماس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث التطورات السياسية ومجريات الحرب.
مواضيع ذات صلة
منسى: سنكمل انتشار الجيش في الجنوب وننتظر أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي تسيطر عليها
lebanon 24
05/09/2025 10:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: أوكرانيا لن تنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها لأن هذا غير دستوري
lebanon 24
05/09/2025 10:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": براك اقترح انسحابًا تدريجيًّا من المواقع الـ5 التي تسيطر عليها إسرائيل ردًا على خطوات عملية من الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله
lebanon 24
05/09/2025 10:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إدارة ترامب طلبت من إسرائيل النظر في الانسحاب من إحدى النقاط الـ5 التي تسيطر عليها في لبنان وتقليص الغارات لعدة أسابيع
lebanon 24
05/09/2025 10:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:19 | 2025-09-05
03:00 | 2025-09-05
02:58 | 2025-09-05
02:17 | 2025-09-05
01:59 | 2025-09-05
01:08 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24