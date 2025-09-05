29
عربي-دولي
تحذير من "سيناريو خطير"... هذا ما ستشهده سوريا "قريباً"
Lebanon 24
05-09-2025
|
08:00
A-
A+
ذكر موقع "الميادين"، أنّ القائد السابق لوحدة الاستخبارات
الإسرائيلية
"8200" حنان غيفن، رأى أنّ "أحداثاً خطيرة ستقع قريباً في
سوريا
".
وأضاف غيفن للقناة "i24NEWS" الإسرائيليّة، أنّ "المبعوث الأميركي توم برّاك سيكون الشخصية التراجيدية في السيناريو السوريّ، لأنّه لا يعرف
الشرق الأوسط
، بينما الرئيس السوري أحمد
الشرع
يعرف كيف يسوّق نفسه أمام الدبلوماسيين، فيما برّاك لا يصغي لضباط الاستخبارات المطّلعين على الساحة السوريّة".
واعتبر أنّ "ما جرى في السويداء قد يتكرّر"، وأنّ "الأسابيع المقبلة ستشهد أحداثاً جديدة في سوريا وستُظهر خطأ برّاك في تمثيل المصالح الأميركية".
وبحسب غيفن، "ستقع من دون شك أحداث إما في المناطق
الكردية
أو في المنطقة العلويّة".
وقال: "الأميركيون سيدركون عندها أنّ هناك مشكلة حقيقية مع هذا النظام السوريّ، وكل شيء سيتوقف، بما في ذلك المساعدات ودعم الإدارة السوريّة. القطريون يدفعون الرواتب حالياً، لكن هذا الوضع سيتغيّر، فما نراه اليوم يقتصر على النشاط الدبلوماسي والمؤتمرات والابتسامات، ولا شيء يحدث فعلياً في الميدان". (الميادين)
