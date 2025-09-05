نائبة ستارمر تستقيل من منصبها

قدمت استقالتها من منصب نائبة رئيس الوزراء اليوم الجمعة، وذلك عقب تحقيق في أملاكها العقارية المثيرة للجدل.

وكانت راينر قد خضعت لتحقيق من قبل المستشار المستقل للأخلاقيات في الحكومة بعد أن اعترفت بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من الضريبة المعروفة باسم Stamp Duty عند شراء عقار ثان.

وتعد استقالتها أحدث ضربة لرئيس الوزراء ، الذي يواجه تراجعا في استطلاعات الرأي. (روسيا اليوم)