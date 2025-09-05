Advertisement

عربي-دولي

نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"

Lebanon 24
05-09-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1413239-638926904650198841.jpg
Doc-P-1413239-638926904650198841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إيران أن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل لا يزال واردا بقوة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بعد المواجهات العسكرية الأخيرة بين الطرفين.
Advertisement
 
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال زيارة رسمية إلى العراق اليوم الجمعة: "نحاول منع جر المنطقة إلى حرب أخرى، لكن احتمال اندلاع حرب بين إيران والنظام الصهيوني مرتفع للغاية"، وفقا لما نقلته صحيفة "انتخاب" الإيرانية.
مواضيع ذات صلة
"احتمال اندلاع حرب جديدة وارد".. مسؤول إيراني بارز: أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم
lebanon 24
05/09/2025 21:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا احتمال وارد
lebanon 24
05/09/2025 21:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار ولا نسعى إلى الحرب لكننا سنرد بقوة على أي اعتداء محتمل
lebanon 24
05/09/2025 21:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: فرض العقوبات على إيران "خيار وارد دائما"
lebanon 24
05/09/2025 21:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

نائب وزير الخارجية

سعيد خطيب زاده

وزير الخارجية

وقال نائب

الإيرانية

سعيد خطيب

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:15 | 2025-09-05
14:00 | 2025-09-05
13:36 | 2025-09-05
13:15 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24