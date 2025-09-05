نائب وزير الخارجية الإيرانية: احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل "وارد بقوة"

أعلنت أن احتمال اندلاع حرب جديدة مع لا يزال واردا بقوة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بعد المواجهات العسكرية الأخيرة بين الطرفين.

Advertisement

خلال زيارة رسمية إلى اليوم الجمعة: "نحاول منع جر المنطقة إلى حرب أخرى، لكن احتمال اندلاع حرب بين إيران والنظام مرتفع للغاية"، وفقا لما نقلته صحيفة "انتخاب" .