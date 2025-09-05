انفجار يهز حي المشهد في حلب والتحقيقات جارية

Advertisement

أفادت وسائل إعلام بانفجار سيارة في حي المشهد بمدينة حلب، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات، واستبعاد أي شبهة جنائية.وذكرت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن" أن سيارة بيك أب انفجرت داخل محل لتصليح السيارات في حي المشهد بحلب وأنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.كما تداولت وسائل إعلام سورية أنباء تفيد بأن السيارة كانت تحمل ذخائر، أثناء قيام حداد بعمليات لحام لها، مما تسبب بانفجارها.وأكدت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية في المنطقة المجاورة، والجهات المختصة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث. (روسيا اليوم)