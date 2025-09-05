26
عربي-دولي
انفجار يهز حي المشهد في حلب والتحقيقات جارية
Lebanon 24
05-09-2025
|
13:36
A-
A+
أفادت وسائل إعلام
سورية
بانفجار سيارة في حي المشهد بمدينة حلب، وسط أنباء عن سقوط ضحايا وإصابات، واستبعاد أي شبهة جنائية.
وذكرت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن"
السورية
أن سيارة بيك أب انفجرت داخل محل لتصليح السيارات في حي المشهد بحلب وأنباء عن سقوط ضحايا وإصابات.
كما تداولت وسائل إعلام سورية أنباء تفيد بأن السيارة كانت تحمل ذخائر، أثناء قيام حداد بعمليات لحام لها، مما تسبب بانفجارها.
وأكدت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن أضرار مادية في المنطقة المجاورة، والجهات المختصة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث. (روسيا اليوم)
