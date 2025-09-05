Advertisement

عربي-دولي

خلاف ألماني بشأن دعم أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المتطورة

Lebanon 24
05-09-2025 | 14:00
Doc-P-1413329-638927032109508335.jpg
Doc-P-1413329-638927032109508335.jpg photos 0
ذكر النائب الألماني رودريش كيريفيتر خلال مقابلة إذاعية أنه يجب بدء تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى.

وقال النائب خلال مقابلة مع محطة إذاعة دويتشلاندفونك: "يمكن أن يصبح تدريب العسكريين على التعامل مع صواريخ تاوروس إشارة سياسية لموسكو بأننا مستعدون للقيام بالمزيد".
في تموز الماضي، أفاد مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه ناقش مع فلاديمير زيلينسكي إمكانية تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام صواريخ تاوروس. ووفقا له، لم يتم التوصل إلى اتفاقيات حول تدريب الجنود بعد، لكنه لم يستبعد هذا الخيار. وأشار على وجه الخصوص إلى أن صواريخ تاوروس "أنظمة معقدة جدا"، لذلك سيستغرق التدريب ستة أشهر على الأقل.

من جهته، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في تموز الماضي أن السلطات الألمانية لن ترسل هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، على الرغم من "إلحاح" كييف في طلبها.

خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام صواريخ تاوروس في الصراع الأوكراني سيضر بالعلاقات بين روسيا وألمانيا، لكنه لن يؤثر على مجرى العمليات القتالية. (روسيا اليوم)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

روسيا اليوم

وزير الدفاع

الألمانية

أوكرانيا

من جهته

