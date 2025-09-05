Advertisement

ذكر النائب الألماني رودريش كيريفيتر خلال مقابلة إذاعية أنه يجب بدء تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى.وقال النائب خلال مقابلة مع محطة إذاعة دويتشلاندفونك: "يمكن أن يصبح تدريب العسكريين على التعامل مع صواريخ تاوروس إشارة سياسية لموسكو بأننا مستعدون للقيام بالمزيد".في الماضي، أفاد مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه ناقش مع فلاديمير زيلينسكي إمكانية تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام صواريخ تاوروس. ووفقا له، لم يتم التوصل إلى اتفاقيات حول تدريب الجنود بعد، لكنه لم يستبعد هذا الخيار. وأشار على وجه الخصوص إلى أن صواريخ تاوروس "أنظمة معقدة جدا"، لذلك سيستغرق التدريب ستة أشهر على الأقل.، صرح الألماني بوريس بيستوريوس في تموز الماضي أن السلطات لن ترسل هذه الصواريخ إلى ، على الرغم من "إلحاح" كييف في طلبها.خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في يونيو الماضي، صرح أن استخدام صواريخ تاوروس في الصراع الأوكراني سيضر بالعلاقات بين وألمانيا، لكنه لن يؤثر على مجرى العمليات القتالية. (روسيا اليوم)