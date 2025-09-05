نتنياهو يتراجع... والمعارضة تتخطى عتبة الأغلبية في الكنيست

Advertisement

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن تحصلت على 62 مقعدا مقابل 48 مقعدا لكتلة ، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى حزب أزرق أبيض الذي تجاوز مرة أخرى نسبة الحسم.استطلاع صحيفة "معاريف": سقوط سموتريتش وعودة غانتس والمعارضة تحصل على 62 مقعدا مقابل 48 لنتنياهووأفادت الصحيفة بأن كتلة الائتلاف تراجعت بمقعدين هذا الأسبوع، ويعود ذلك أساسا إلى تراجع "الصهيونية " التي لم تتجاوز نسبة الحسم.ووفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف"، تراجع حزب بقيادة غادي آيزنكوت بثلاثة مقاعد ليصبح 6 مقاعد فقط، فيما عزز حزب الليكود هذا الأسبوع حضوره بمقعدين وكذلك حزب بقيادة نفتالي بينت.وبعد هذه التغييرات، يتراجع ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدا فقط، مقارنة بـ 62 مقعدا لأحزاب المعارضة بقيادة بينيت، و10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية.وردا على السؤال إذا تنافس حزبان جديدان في انتخابات الكنيست، حزب بقيادة نفتالي بينيت وحزب بقيادة غادي آيزنكوت، وبقيت الأحزاب الأخرى دون تغيير، فمن ستصوت له؟، كانت الإجابات الليكود 25 مقعدا، بينيت 24، " بيتنا" 10 مقاعد، " " 10، "شاس" 9، "يش عتيد" 8، "عوتسما يهوديت" 7، "يهدوت هتوراة" 7، آيزنكوت 6، "الموحدة" 5، "حداش تاعل" 5، "أزرق أبيض" 4، و"الصهيونية الدينية" (1.9٪) و"البلد" (1.9٪) لا تتجاوزان العتبة.ويظهر استطلاع "معاريف" أيضا أن حزبا بقيادة يوسي كوهين من المتوقع أن يحصل على 4 مقاعد فقط، على وشك الوصول إلى عتبة الحسم. (روسيا اليوم)