نتنياهو يتراجع... والمعارضة تتخطى عتبة الأغلبية في الكنيست

Lebanon 24
05-09-2025 | 16:35
قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن المعارضة الإسرائيلية تحصلت على 62 مقعدا مقابل 48 مقعدا لكتلة نتنياهو، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى حزب أزرق أبيض الذي تجاوز مرة أخرى نسبة الحسم.
استطلاع صحيفة "معاريف": سقوط سموتريتش وعودة غانتس والمعارضة تحصل على 62 مقعدا مقابل 48 لنتنياهو

وأفادت الصحيفة بأن كتلة الائتلاف تراجعت بمقعدين هذا الأسبوع، ويعود ذلك أساسا إلى تراجع "الصهيونية الدينية" التي لم تتجاوز نسبة الحسم.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف"، تراجع حزب بقيادة غادي آيزنكوت بثلاثة مقاعد ليصبح 6 مقاعد فقط، فيما عزز حزب الليكود هذا الأسبوع حضوره بمقعدين وكذلك حزب بقيادة نفتالي بينت.

وبعد هذه التغييرات، يتراجع ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدا فقط، مقارنة بـ 62 مقعدا لأحزاب المعارضة بقيادة بينيت، و10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية.

وردا على السؤال إذا تنافس حزبان جديدان في انتخابات الكنيست، حزب بقيادة نفتالي بينيت وحزب بقيادة غادي آيزنكوت، وبقيت الأحزاب الأخرى دون تغيير، فمن ستصوت له؟، كانت الإجابات الليكود 25 مقعدا، بينيت 24، "إسرائيل بيتنا" 10 مقاعد، "الديمقراطيون" 10، "شاس" 9، "يش عتيد" 8، "عوتسما يهوديت" 7، "يهدوت هتوراة" 7، آيزنكوت 6، "الموحدة" 5، "حداش تاعل" 5، "أزرق أبيض" 4، و"الصهيونية الدينية" (1.9٪) و"البلد" (1.9٪) لا تتجاوزان العتبة.

ويظهر استطلاع "معاريف" أيضا أن حزبا بقيادة يوسي كوهين من المتوقع أن يحصل على 4 مقاعد فقط، على وشك الوصول إلى عتبة الحسم. (روسيا اليوم)
