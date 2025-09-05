Advertisement

عربي-دولي

على وقع معارضة واشنطن.. الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر "حل الدولتين"

Lebanon 24
05-09-2025 | 23:53
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 ايلول، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف وسط تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
واعتمدت الجمعية قرارا شفهيا اقترحته المملكة العربية السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

وبعد اعتماد القرار الشفوي، أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة رفضها له، قائلة إن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة ويشجع حماس.

وقالت تينج وو، نائبة المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن بلادها لن تشارك في المؤتمر.
