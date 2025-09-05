على وقع معارضة واشنطن.. الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر "حل الدولتين"

Advertisement

قررت للأمم المتحدة استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 ايلول، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف وسط تصاعد العنف في .واعتمدت الجمعية قرارا شفهيا اقترحته بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية وتنفيذ حل الدولتين.وبعد اعتماد القرار الشفوي، أعلنت كل من والولايات المتحدة رفضها له، قائلة إن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة ويشجع .وقالت تينج وو، نائبة المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى ، إن بلادها لن تشارك في المؤتمر.