دول أوروبية قريبة من روسيا في حال ارباك.. اليكم السبب



Advertisement

وقال مصدر مطلع على المناقشات ومساعد بالكونغرس، إنه سيتم تقليص تمويل الأميركية (البنتاغون) للبرامج التي توفر التدريب والمعدات لتعزيز الأمن. ولم يتضح بالضبط الأموال التي ستتأثر، على الرغم من أنها يمكن أن تكون مئات الملايين من الدولارات. كتب موقع "العربية": سادت حالة من الارتباك يوم الجمعة بشأن خطط إدارة الرئيس الأميركي لوقف بعض تمويل المساعدات الأمنية للدول الأوروبية على طول الحدود مع ، بينما قال بعض في منطقة البلطيق إنهم لم يتلقوا إخطارا رسميا بهذا الصدد.وقال مصدر مطلع على المناقشات ومساعد بالكونغرس، إنه سيتم تقليص تمويل الأميركية (البنتاغون) للبرامج التي توفر التدريب والمعدات لتعزيز الأمن. ولم يتضح بالضبط الأموال التي ستتأثر، على الرغم من أنها يمكن أن تكون مئات الملايين من الدولارات.

وتشمل هذه الخطوة التمويل بموجب القسم 333 ومبادرة أمن البلطيق، التي تساعد في تمويل مشتريات الأسلحة من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك الأنظمة الأميركية، وكذلك الذخيرة وتدريب القوات الخاصة والدعم الاستخباراتي.



وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن هذا الإجراء تم تنسيقه مع الدول الأوروبية وهو جزء من خطة الرئيس لضمان أن " تتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها".