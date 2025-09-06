29
عربي-دولي
دول أوروبية قريبة من روسيا في حال ارباك.. اليكم السبب
Lebanon 24
06-09-2025
|
01:29
A-
A+
كتب موقع "العربية": سادت حالة من الارتباك يوم الجمعة بشأن خطط إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لوقف بعض تمويل المساعدات الأمنية للدول الأوروبية على طول الحدود مع
روسيا
، بينما قال بعض
وزراء الدفاع
في منطقة البلطيق إنهم لم يتلقوا إخطارا رسميا بهذا الصدد.
وقال مصدر مطلع على المناقشات ومساعد بالكونغرس، إنه سيتم تقليص تمويل
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) للبرامج التي توفر التدريب والمعدات لتعزيز الأمن. ولم يتضح بالضبط الأموال التي ستتأثر، على الرغم من أنها يمكن أن تكون مئات الملايين من الدولارات.
وتشمل هذه الخطوة التمويل بموجب القسم 333 ومبادرة أمن البلطيق، التي تساعد في تمويل مشتريات الأسلحة من
الدول على
الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك الأنظمة الأميركية، وكذلك الذخيرة وتدريب القوات الخاصة والدعم الاستخباراتي.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن هذا الإجراء تم تنسيقه مع الدول الأوروبية وهو جزء من خطة الرئيس
دونالد
ترامب
لضمان أن "
أوروبا
تتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها".
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وزارة الدفاع
وزراء الدفاع
الدول على
الأوروبي
دونالد
أوروبا
