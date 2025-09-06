29
عربي-دولي
قد تمتد لأشهر.. عملية غزة تضع مصير الاسرى في مهب الريح
Lebanon 24
06-09-2025
|
02:51
حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من مخاطر العملية البرية التي أطلقتها
تل أبيب
لاحتلال مدينة غزة على حياة الأسرى بالقطاع، مرجحين استمرار العملية العسكرية لعدة شهور.
ونقلت هيئة البث
الإسرائيلية
الرسمية، الجمعة، عن المسؤولين دون تسميتهم، قولهم إن العملية العسكرية بمدينة غزة قد تستمر لعدة شهور، وبحد أدنى 3 شهور.
وأضاف المسؤولون أنه من "المستحيل ضمان عدم تعرض المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) للأذى في العملية العسكرية في مدينة غزة".
وقالوا إن الجيش سيواصل في الأسبوع المقبل قصف ما يُوصف بـ"الأهداف النوعية" داخل المدينة، تمهيدا للدخول البري الذي من المتوقع أن يستمر أشهرا.
وأضافوا أن "حركة
حماس
قد تعمد إلى نقل محتجزين إسرائيليين إلى داخل مدينة غزة بشكل متعمد للتأثير على مجريات العملية العسكرية".
مواضيع ذات صلة
حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين
Lebanon 24
حمدان: نحمل نتنياهو المسؤولية عن مصير الأسرى الإسرائيليين
06/09/2025 13:02:46
06/09/2025 13:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول
Lebanon 24
أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمن مخططاته ومصير الأسرى إلى المجهول
06/09/2025 13:02:46
06/09/2025 13:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 عن مصدر سياسي إسرائيلي: حماس تضع عراقيل في قضية مفاتيح الأسرى وتصر على عدم الدخول في أي نقاش بهذا الشأن
Lebanon 24
القناة 13 عن مصدر سياسي إسرائيلي: حماس تضع عراقيل في قضية مفاتيح الأسرى وتصر على عدم الدخول في أي نقاش بهذا الشأن
06/09/2025 13:02:46
06/09/2025 13:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس": الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى ونتنياهو يتحمل المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة
Lebanon 24
"حماس": الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى ونتنياهو يتحمل المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة
06/09/2025 13:02:46
06/09/2025 13:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
