عربي-دولي

بعد الزلزال... هل قدمت ادارة ترامب مساعدات لافغانستان؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:54
أفاد مسؤولان أميركيان كبيران سابقان ومصدر مطلع لرويترز، بأنه رغم مرور نحو أسبوع على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في أفغانستان وترك عشرات الآلاف بلا مأوى، لم تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى نحو السماح بتقديم مساعدات طارئة، ولم يتضح ما إذا كانت تخطط لتقديم أي عون.
وأوضح المصدر والمسؤولان السابقان أن عدم استجابة واشنطن لواحد من أسوأ الزلازل في أفغانستان من حيث عدد القتلى منذ سنوات، يعكس تخلي الرئيس دونالد ترامب عن الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود الإغاثة العالمية من الكوارث، وذلك عبر تخفيضاته الكبيرة للمساعدات الخارجية وإغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية.

وأنهت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعمالها رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.
