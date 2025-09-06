29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد الزلزال... هل قدمت ادارة ترامب مساعدات لافغانستان؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مسؤولان أميركيان كبيران سابقان ومصدر مطلع لرويترز، بأنه رغم مرور نحو أسبوع على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في
أفغانستان
وترك عشرات الآلاف بلا مأوى، لم تتخذ
الولايات المتحدة
الخطوة الأولى نحو السماح بتقديم مساعدات طارئة، ولم يتضح ما إذا كانت تخطط لتقديم أي
عون.
Advertisement
وأوضح المصدر والمسؤولان السابقان أن عدم استجابة
واشنطن
لواحد من أسوأ الزلازل في أفغانستان من حيث عدد القتلى منذ سنوات، يعكس تخلي
الرئيس دونالد ترامب
عن الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود الإغاثة العالمية من
الكوارث
، وذلك عبر تخفيضاته الكبيرة للمساعدات الخارجية وإغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية.
وأنهت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعمالها رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.
مواضيع ذات صلة
مصادر أميركية: إدارة ترامب لم تقدم أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
Lebanon 24
مصادر أميركية: إدارة ترامب لم تقدم أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
06/09/2025 13:02:53
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الطوارئ التركية: تسجيل 20 هزة ارتدادية بعد الزلزال الأخير
Lebanon 24
إدارة الطوارئ التركية: تسجيل 20 هزة ارتدادية بعد الزلزال الأخير
06/09/2025 13:02:53
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف سيقدم إحاطة للرئيس ترامب بعد زيارة غزة للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات
Lebanon 24
البيت الأبيض: ويتكوف سيقدم إحاطة للرئيس ترامب بعد زيارة غزة للموافقة على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات
06/09/2025 13:02:53
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم وقف برامج المساعدات الأمنية الطويلة الأمد لأوروبا
Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم وقف برامج المساعدات الأمنية الطويلة الأمد لأوروبا
06/09/2025 13:02:53
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
أفغانستان
الرئيسي
الكوارث
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهاية حزينة لطفلتان في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا
Lebanon 24
نهاية حزينة لطفلتان في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا
05:54 | 2025-09-06
06/09/2025 05:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة
Lebanon 24
بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة
05:47 | 2025-09-06
06/09/2025 05:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
Lebanon 24
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
05:30 | 2025-09-06
06/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
Lebanon 24
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
05:27 | 2025-09-06
06/09/2025 05:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق مثير.. هكذا حاولت أميركا التجسس على "زعيم كوريا الشمالية"
Lebanon 24
تحقيق مثير.. هكذا حاولت أميركا التجسس على "زعيم كوريا الشمالية"
05:26 | 2025-09-06
06/09/2025 05:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:54 | 2025-09-06
نهاية حزينة لطفلتان في العراق... سقطتا في النهر وغرقتا
05:47 | 2025-09-06
بيسكوف: نعتبر الشركات الغربية الممولة للقوات الأوكرانية عدوة
05:30 | 2025-09-06
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
05:27 | 2025-09-06
توقيف لبنانيين في اليمن... ماذا كشفت التحقيقات بشأنهم؟
05:26 | 2025-09-06
تحقيق مثير.. هكذا حاولت أميركا التجسس على "زعيم كوريا الشمالية"
05:22 | 2025-09-06
من هو المحتجز الإسرائيليّ الثاني الذي ظهر في فيديو "القسام"؟
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 13:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24