بعد الزلزال... هل قدمت ادارة ترامب مساعدات لافغانستان؟

أفاد مسؤولان أميركيان كبيران سابقان ومصدر مطلع لرويترز، بأنه رغم مرور نحو أسبوع على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في وترك عشرات الآلاف بلا مأوى، لم تتخذ الخطوة الأولى نحو السماح بتقديم مساعدات طارئة، ولم يتضح ما إذا كانت تخطط لتقديم أيوأوضح المصدر والمسؤولان السابقان أن عدم استجابة لواحد من أسوأ الزلازل في أفغانستان من حيث عدد القتلى منذ سنوات، يعكس تخلي عن الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود الإغاثة العالمية من ، وذلك عبر تخفيضاته الكبيرة للمساعدات الخارجية وإغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأميركية الرئيسية.وأنهت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعمالها رسمياً يوم الثلاثاء الماضي.