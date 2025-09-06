من هو المحتجز الإسرائيليّ الثاني الذي ظهر في فيديو "القسام"؟

أفادت موقع "وانيت"، أن الثاني الذي ظهر في فيديو نشرته " " يوم أمس الجمعة، مع غاي غلبوع ، هو ألون أوهيل الذي يحمل أيضا الجنسيتين الصربية والألمانية.

وبحسب الموقع الإسرائيليّ، فإنّ الفيديو هو الإشارة الأولى على أن عازف البيانو ألون لا زال على قيد الحياة، بعدما كان اختطف من حفل "نوى" في 7 تشرين الاول 2023، لم يظهر في أي فيديو لحماس".

وقالت عائلة ألون إن تحليل الفيديو من قبل أخصائي عيون يظهر أنه لا يرى بعينه اليمنى.



ولفتت العائلة أنها كانت تعلم وفق شهادات رهائن كانوا مع ألون في الأسر، أنه يعاني من تدهور خطير في بصره جراء تعرضه لشظايا انفجار. (روسيا اليوم)