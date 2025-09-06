29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من هو المحتجز الإسرائيليّ الثاني الذي ظهر في فيديو "القسام"؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت موقع "وانيت"، أن
الأسير
الإسرائيلي
الثاني الذي ظهر في فيديو نشرته "
كتائب القسام
" يوم أمس الجمعة، مع غاي غلبوع
دلال
، هو ألون أوهيل الذي يحمل أيضا الجنسيتين الصربية والألمانية.
Advertisement
وبحسب الموقع الإسرائيليّ، فإنّ الفيديو هو الإشارة الأولى على أن عازف البيانو ألون لا زال على قيد الحياة، بعدما كان
اختطف من حفل "نوى" في 7 تشرين الاول 2023، لم يظهر في أي فيديو لحماس".
وقالت عائلة ألون إن تحليل الفيديو من قبل أخصائي عيون يظهر أنه لا يرى بعينه اليمنى.
ولفتت العائلة أنها كانت تعلم وفق شهادات رهائن كانوا مع ألون في الأسر، أنه يعاني من تدهور خطير في بصره جراء تعرضه لشظايا انفجار. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شقيقة الأسير أفياتار دافيد الذي ظهر في فيديو القسام الأخير: قلبي يعتصر بعد الحالة الجسدية التي ظهر عليها أخي
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شقيقة الأسير أفياتار دافيد الذي ظهر في فيديو القسام الأخير: قلبي يعتصر بعد الحالة الجسدية التي ظهر عليها أخي
06/09/2025 17:33:06
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش عن عائلة الأسير الإسرائيلي ألون أهيل الذي ظهر بفيديو القسام: صدمنا من حالته وبعد استشارة خبراء عيون في إسرائيل اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى
Lebanon 24
إذاعة الجيش عن عائلة الأسير الإسرائيلي ألون أهيل الذي ظهر بفيديو القسام: صدمنا من حالته وبعد استشارة خبراء عيون في إسرائيل اتضح أن ألون لا يرى بعينه اليمنى
06/09/2025 17:33:06
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
Lebanon 24
القسام تنشر فيديو جديدًا لأحد الرهائن الإسرائيليين داخل نفق في غزة
06/09/2025 17:33:06
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخيرًا اتطلقت".. فنانة تُفاجئ الجمهور بحفل طلاقها من زوجها الثاني بأجواء خيالية على متن يخت (فيديو)
Lebanon 24
"أخيرًا اتطلقت".. فنانة تُفاجئ الجمهور بحفل طلاقها من زوجها الثاني بأجواء خيالية على متن يخت (فيديو)
06/09/2025 17:33:06
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام
روسيا اليوم
الإسرائيلي
الألمانية
إسرائيل
الأسير
روسيا
بيانو
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد لبنان وسوريا.. تقرير لـ"The Hill" يكشف: إيران تخسر موطئ قدم جديد
Lebanon 24
بعد لبنان وسوريا.. تقرير لـ"The Hill" يكشف: إيران تخسر موطئ قدم جديد
10:30 | 2025-09-06
06/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الرسوم الجديدة... 88 دولة تُعلّق خدمة البريد مع أميركا
Lebanon 24
بسبب الرسوم الجديدة... 88 دولة تُعلّق خدمة البريد مع أميركا
10:23 | 2025-09-06
06/09/2025 10:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بين مأزق الضفة وحرب غزة والأمم المتحدة.. اسرائيل محاصرة وايلول شهر حاسم
Lebanon 24
بين مأزق الضفة وحرب غزة والأمم المتحدة.. اسرائيل محاصرة وايلول شهر حاسم
10:00 | 2025-09-06
06/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فصيل عسكريّ جديد.. "سرايا الجواد" نفذّت عمليتين ضدّ القوّات السوريّة
Lebanon 24
فصيل عسكريّ جديد.. "سرايا الجواد" نفذّت عمليتين ضدّ القوّات السوريّة
09:24 | 2025-09-06
06/09/2025 09:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في الصين
Lebanon 24
التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في الصين
09:00 | 2025-09-06
06/09/2025 09:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2025-09-06
بعد لبنان وسوريا.. تقرير لـ"The Hill" يكشف: إيران تخسر موطئ قدم جديد
10:23 | 2025-09-06
بسبب الرسوم الجديدة... 88 دولة تُعلّق خدمة البريد مع أميركا
10:00 | 2025-09-06
بين مأزق الضفة وحرب غزة والأمم المتحدة.. اسرائيل محاصرة وايلول شهر حاسم
09:24 | 2025-09-06
فصيل عسكريّ جديد.. "سرايا الجواد" نفذّت عمليتين ضدّ القوّات السوريّة
09:00 | 2025-09-06
التحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في الصين
09:00 | 2025-09-06
"هآرتس": إسرائيل قد تكتشف أنّ غزة احتلّتها
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 17:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24