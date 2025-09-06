Advertisement

عربي-دولي

من هو المحتجز الإسرائيليّ الثاني الذي ظهر في فيديو "القسام"؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:22
أفادت موقع "وانيت"، أن الأسير الإسرائيلي الثاني الذي ظهر في فيديو نشرته "كتائب القسام" يوم أمس الجمعة، مع غاي غلبوع دلال، هو ألون أوهيل الذي يحمل أيضا الجنسيتين الصربية والألمانية.
وبحسب الموقع الإسرائيليّ، فإنّ الفيديو هو الإشارة الأولى على أن عازف البيانو ألون لا زال على قيد الحياة، بعدما كان اختطف من حفل "نوى" في 7 تشرين الاول 2023، لم يظهر في أي فيديو لحماس".
 
وقالت عائلة ألون إن تحليل الفيديو من قبل أخصائي عيون يظهر أنه لا يرى بعينه اليمنى.

ولفتت العائلة أنها كانت تعلم وفق شهادات رهائن كانوا مع ألون في الأسر، أنه يعاني من تدهور خطير في بصره جراء تعرضه لشظايا انفجار. (روسيا اليوم)
 
 
 
