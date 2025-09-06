طائرات ستحصل عليها السعوديّة من أميركا... ما هي ميزاتها؟

ذكرت "العربية" أنّ الأميركيّ تعتزم بيع مسيّرات من طراز "MQ-9" إلى العربيّة ، بعدما كانت طلبت من شراء 100 طائرة من هذا النوع، في شهر أيّار الماضي.

ويصل طول الطائرات التي تُنتجها شركة "جنرال "أتوميكس"، إلى 11 متراً، وتحظى بقدرات تسليحية عالية.



ويبلغ طول جناح "MQ-9" نحو 20.12 متراً، وتستطيع حمل نحو 8 صواريخ موجهة بالليزر، إضافة إلى 16 صاروخ "جو أرض" من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير".



وتتمتع المسيّرة الأميركيّة بأنظمة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار فائقة الدقة قادرة على مسح ميداني بزاوية 360 درجة.



وتُعدّ "MQ-9" المسيّرة الهجومية الرئيسية لدى القوات الجوية الأميركية، ويجري تشغيلها عن بُعد. (العربية)