Advertisement

عربي-دولي

طائرات ستحصل عليها السعوديّة من أميركا... ما هي ميزاتها؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1413562-638927642064345552.jpg
Doc-P-1413562-638927642064345552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية" أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب تعتزم بيع مسيّرات من طراز "MQ-9" إلى المملكة العربيّة السعودية، بعدما كانت الرياض طلبت من واشنطن شراء 100 طائرة من هذا النوع، في شهر أيّار الماضي.
Advertisement
ويصل طول الطائرات التي تُنتجها شركة "جنرال "أتوميكس"، إلى 11 متراً، وتحظى بقدرات تسليحية عالية.

ويبلغ طول جناح "MQ-9" نحو 20.12 متراً، وتستطيع حمل نحو 8 صواريخ موجهة بالليزر، إضافة إلى 16 صاروخ "جو أرض" من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير".

وتتمتع المسيّرة الأميركيّة بأنظمة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وأجهزة استشعار فائقة الدقة قادرة على مسح ميداني بزاوية 360 درجة.

وتُعدّ "MQ-9" المسيّرة الهجومية الرئيسية لدى القوات الجوية الأميركية، ويجري تشغيلها عن بُعد. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المجاعة في غزة ستبقى وصمة عار ما لم يحصل تدخل فوري لوقفها
lebanon 24
06/09/2025 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل: إسرائيل ستحصل على طائرتي تزويد بالوقود أميركيتين مع 4 طائرات قيد الطلب حاليا
lebanon 24
06/09/2025 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا من الغرب تقتل أطفالنا
lebanon 24
06/09/2025 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
06/09/2025 17:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

السعودية

المملكة

الرئيسي

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2025-09-06
10:23 | 2025-09-06
10:00 | 2025-09-06
09:24 | 2025-09-06
09:00 | 2025-09-06
09:00 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24