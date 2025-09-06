"الرحيل أو الموت".. نزوح جديد يضرب قلب مدينة غزة

Advertisement

عائلات بأكملها حملت ما تيسّر من أمتعة على سيارات مكتظة أو عربات تجرها الحمير، فيما سار آخرون بحقائب وبطانيات على الأقدام. وعلى الرغم من هذا النزوح الجماعي، اختارت بعض الأسر البقاء، متمسكة بالمدينة التي يرونها وطنًا لا يُغادر.الداودي (47 عامًا)، الذي غادر منزله في الشيخ مع زوجته وأطفاله السبعة، قال: "لم نعد نشعر بالأمان. كل ساعة يُسمع انفجار جديد وبرج ينهار فوق سكانه. لا خيار أمامنا سوى الفرار أو الموت."أما أم رامي (38 عامًا)، التي تركت منزلها بعد تدمير برج مشتهى، فقالت: "نخشى أن تلقى بقية الأبراج المصير نفسه. لا نعلم ما ينتظرنا في الجنوب، لكننا نعلم ما يعنيه البقاء هنا".في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع هجومه البري ضمن عملية "عربات الثانية"، مطالبًا السكان بالإخلاء "دون تفتيش"، فيما حذر الثوابتة، مدير في غزة، من أن استهداف الأبراج السكنية قد يقود إلى "نزوح جماعي كارثي" في مدينة تضم أكثر من 51 ألف برج ومجمّع سكني.ورغم تصنيف المواصي غرب "منطقة إنسانية"، أفاد نازحون أن القصف لم يتوقف عنها، وأنها تفتقر إلى المياه النظيفة والغذاء والدواء، مما يجعل الحياة فيها أقرب إلى انتظار كارثة جديدة. (الاناضول)