المسيرة الثلاثون لفلسطين… أضخم حشد في شوارع لندن منذ عقود

انطلقت المسيرة من ساحة راسل وصولًا إلى وايتهول، حيث تحولت الشوارع إلى بحر من اللافتات والهتافات. أقيمت وقفات صمت وأخرى فنية، في محاولة لتخليد أسماء الضحايا ومنع محو معاناة غزة من الذاكرة العالمية.الاحتجاج الذي وُصف بأنه المسيرة الوطنية الثلاثين من أجل ، ضمّ أصواتًا سياسية ونقابية بارزة، من بينهم جيريمي كوربين وزارا سلطانة وأبسانا بيجوم، إضافة إلى شخصيات طبية وحقوقية مثل الدكتور غسان أبو ستة الذي قدّم شهادة مؤثرة عن المأساة الإنسانية المستمرة.رسالة المحتجين كانت واضحة: "الرحيل عن الصمت". فقد هتفوا ضد استقبال للرئيس إسحاق هرتسوغ، فيما نددت شخصيات قيادية بغياب الموقف الدولي الحاسم لوقف ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية".ولم تقتصر التعبئة على لندن وحدها؛ فقد شهدت مدن عالمية كـ " ، ، جوهانسبرغ وكوالالمبور" مماثلة، في حراك متزامن جسّد وحدة المطالب بوقف العدوان وتحقيق العدالة لفلسطين.