"والا": الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة هدم أبراج سكنية وسط غزة

كشف موقع "والا" نقلًا عن مصادر عسكرية أن وسلاح الجو يعتزمان الاستمرار في استهداف أبراج سكنية إضافية في قلب مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، ضمن العمليات الجارية للسيطرة على المدينة.وبحسب المصادر، فإن استهداف الأبراج لن يتوقف، في وقت تجري فيه تقييمات ميدانية حول عملية تهجير السكان جنوبًا.وأضافت أن الإسرائيلي يدفع نحو هدم جميع الأبراج في مختلف أنحاء القطاع، معتبرًا أنها تُستخدم من قبل حركة في أنشطة "إرهابية" وقد تشكل تهديدًا مباشرًا للقوات المشاركة في العمليات.