Advertisement

عربي-دولي

حدث تاريخي.. تشارلز الثالث أول ملك بريطاني يحضر قداسًا كاثوليكيًا منذ 400 عام

Lebanon 24
07-09-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1413746-638928371444339168.png
Doc-P-1413746-638928371444339168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة غير مسبوقة منذ الانقسام الديني في القرن السادس عشر، يستعد الملك تشارلز الثالث لحضور قداس جنائزي كاثوليكي في كاتدرائية وستمنستر يوم 16أيلول، على روح دوقة كِنت الراحلة، ليصبح بذلك أول ملك بريطاني يشارك رسميًا في قداس كاثوليكي داخل المملكة المتحدة منذ أكثر من أربعة قرون.
Advertisement

القداس، الذي سينضم إليه ولي العهد الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت إلى جانب أفراد بارزين من العائلة المالكة، يُنظر إليه كمؤشر تاريخي على تقارب متزايد بين الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية، بعد قرون من التوتر.

الخطوة الملكية تأتي بعدما عُرفت دوقة كِنت، زوجة ابن عم الملكة إليزابيث الثانية، بخيارها الروحي غير المألوف حين اعتنقت الكاثوليكية عام 1994، لتكون أول فرد من العائلة المالكة يقدم على هذه الخطوة منذ اعتناق الملك تشارلز الثاني للكاثوليكية على فراش الموت عام 1685.

التحول التاريخي يكتسب رمزية مضاعفة لكون الملك تشارلز هو رأس الكنيسة الإنكليزية، التي أسسها الملك هنري الثامن إثر رفض البابا كليمنت السابع منحه الطلاق عام 1527، ما أدى إلى انقسام مذهبي عميق استمر لقرون.

وبرغم مشاركة الملك في قداديس كاثوليكية خارج بريطانيا، مثل جنازة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005، إلا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الأمر على أرض المملكة المتحدة، ما يعكس نقلة نوعية في علاقة التاج البريطاني بالكاثوليكية.
مواضيع ذات صلة
ملك البحرين يهنئ ترامب على القمة التاريخية مع بوتين في ألاسكا
lebanon 24
07/09/2025 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
37 ألف عام من الأوبئة: خريطة تاريخية تكشف جذور الأمراض المعدية وتحوّلاتها عبر العصور
lebanon 24
07/09/2025 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
lebanon 24
07/09/2025 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ابي المنى: المكون الدرزي له تضحيات في تاريخ في سوريا ولا يجوز معاملتهم كما حدث مؤخرا
lebanon 24
07/09/2025 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الملكة إليزابيث الثانية

الإنكليزية

الكاثوليك

البريطاني

إليزابيث

بريطانيا

المملكة

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
04:30 | 2025-09-07
06:02 | 2025-09-07
05:35 | 2025-09-07
05:26 | 2025-09-07
05:17 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24