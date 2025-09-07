Advertisement

إيبولا يضرب من جديد.. أكثر من 10 وفيات في هذه الدولة

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:02
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن تفش جديد لفيروس إيبولا أسفر عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص في إحدى المقاطعات الجنوبية.
وأكدت التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في العاصمة كينشاسا وجود السلالة الأشد فتكاً من الفيروس والمعروفة باسم "زائير"، وهو الاسم السابق للبلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه السلطات تجدداً في المعارك العنيفة شرق البلاد، فيما ازداد ضعف النظام الصحي الهش أصلا بفعل تقليص المساعدات الأمريكية.

يعد فيروس إيبولا شديد العدوى، ويمكن أن ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية، ثم ينتشر بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم مثل القيء أو الدم أو السائل المنوي، وكذلك عبر الأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل كالمفروشات والملابس.

ويسبب الفيروس مرضا نادراً لكنه خطير وغالباً ما يكون مميتاً لدى البشر. وتشمل أعراضه الحمى والتقيؤ والإسهال وآلام العضلات، وأحيانا نزيفاً داخلياً وخارجياً.
