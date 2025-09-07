Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تسقط 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1413818-638928533873375500.png
Doc-P-1413818-638928533873375500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق الحوثيون ثلاث طائرات مسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، وأسقطها سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت كثّف فيه الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ اندلاع الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: أسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي أورينبورغ وسامارا خلال 3 ساعات
lebanon 24
07/09/2025 20:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً
lebanon 24
07/09/2025 20:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون
lebanon 24
07/09/2025 20:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن
lebanon 24
07/09/2025 20:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

الحوثي

جو ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:26 | 2025-09-07
12:22 | 2025-09-07
12:10 | 2025-09-07
12:01 | 2025-09-07
12:00 | 2025-09-07
11:58 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24