عربي-دولي

مقترح أميركي جديد لإنهاء حرب غزة.. صفقة تبادل كبرى ومفاوضات مباشرة لوقف الحرب

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:00
قدّم مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتحرير رهائن، وذلك عبر "ناشط سلام إسرائيلي"، في محاولة لتجنب العملية العسكرية الواسعة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في مدينة غزة، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"
ووفقا لمسؤول إسرائيلي كبير، تضمن المقترح الأميركي البنود التالية:

إطلاق سراح جميع الرهائن الـ48 المتبقين في قطاع غزة.
وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.
إفراج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني، بينهم مئات يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بقتل إسرائيليين.
مباشرة مفاوضات فورية حول شروط إنهاء الحرب، بما يشمل مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس، ومطالب الأخيرة بانسحاب كامل ونهائي لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
تأكيد على أن ترامب سيتدخل شخصيا لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس للمبادرة، واستمرار وقف إطلاق النار طالما المفاوضات جارية.

كما كشفت مصادر لـ"أكسيوس" أن ويتكوف اجتمع مع ترامب في جلسة غولف الأحد الماضي، حيث تلقى توجيهات لدفع المبادرة قدما.

بعد ذلك، استعان ويتكوف برجل الأعمال الفلسطيني-الأميركي بشارة بحبح، الذي لعب دور قناة خلفية مع حماس، لنقل رسالة مفادها أن إطلاق سراح الرهائن سيؤدي إلى إنهاء الحرب بضمانة أميركية.

بحسب مصدر مطلع، ردت حماس بأنها منفتحة على صفقة شاملة، لكنها تشترط إعلان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع بالتزامن مع إطلاق سراح الرهائن.

كما استعان ويتكوف بالناشط الإسرائيلي المعروف غيرشون باسكن، الذي سبق أن لعب دورا في التوسط لتحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011.

الى ذلك، أفاد مسؤولون إسرائيليون أن ويتكوف مرر المقترح لحماس عبر باسكين دون إبلاغ الوسطاء القطريين والمصريين في البداية، الأمر الذي أثار قلقا من تجاوز القنوات الرسمية.

كما أبدت حماس تحفّظا على القنوات الخلفية التي لا تمر عبر قطر ومصر، مشيرة إلى انعدام الثقة في نوايا الجانب الأميركي.

وعلّق مكتب نتنياهو، مساء الأحد، بالقول إن "إسرائيل تدرس بجدية كبيرة مقترح ترامب ومن المرجح أن تواصل حماس رفضها".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "إذا وافقت حماس سيُفتَح فورا مسار تفاوضي بإدارة شخصية من ترامب لإنهاء الحرب".
