قادمة من مصر.. تحذير من "قنبلة موقوتة" تهدد أمن إسرائيل

حذر تقرير إسرائيلي من ظاهرة تهدد للبلاد قادمة من الحدود مع مصر، واصفاً إياها بأنها "قنبلة موقوتة" تثير شعوراً بالإحباط.ونقل موقع hakolhayehudi عن مصادر أمنية أن التهريب عبر الطائرات بدون طيار أصبح أسلوباً متطوراً وفعالاً لنقل الأسلحة والمخدرات، حيث تستخدم المنظمات الإجرامية طائرات صغيرة رخيصة لاختبار الثغرات في أنظمة الدفاع، ثم يتم إرسال الطائرات الحاملة للمخدرات والأسلحة. وأوضح المصدر أن كمية صغيرة من الأسلحة أو المخدرات قد تصل قيمتها إلى ملايين الشواقل، وتغذي شبكة كاملة تعتمد على هذا النشاط غير المشروع.وأوضح التقرير أن الظاهرة لا تقتصر على فقط، بل تمتد إلى وقرى ومدن المركز، ما يعزز الجريمة المنظمة ويهدد الأمن القومي، محذراً من أن ما يبدأ بتهريب محدود على الحدود قد يتحول إلى هجوم مسلح داخل المدن الكبرى، بما في ذلك .وأشار أحد المزارعين الإسرائيليين في المنطقة الحدودية إلى تفشي التهريب بشكل يومي وعلني، مؤكداً أن الجيش لم يتمكن من مواجهته، واصفاً الوضع بالكارثي وموجهاً انتقاداً لقيادة الجيش. (روسيا اليوم)