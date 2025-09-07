Advertisement

عربي-دولي

قادمة من مصر.. تحذير من "قنبلة موقوتة" تهدد أمن إسرائيل

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1413902-638928744555550229.webp
Doc-P-1413902-638928744555550229.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر تقرير إسرائيلي من ظاهرة تهدد الأمن القومي للبلاد قادمة من الحدود مع مصر، واصفاً إياها بأنها "قنبلة موقوتة" تثير شعوراً بالإحباط.
Advertisement

ونقل موقع hakolhayehudi عن مصادر أمنية أن التهريب عبر الطائرات بدون طيار أصبح أسلوباً متطوراً وفعالاً لنقل الأسلحة والمخدرات، حيث تستخدم المنظمات الإجرامية طائرات صغيرة رخيصة لاختبار الثغرات في أنظمة الدفاع، ثم يتم إرسال الطائرات الحاملة للمخدرات والأسلحة. وأوضح المصدر أن كمية صغيرة من الأسلحة أو المخدرات قد تصل قيمتها إلى ملايين الشواقل، وتغذي شبكة كاملة تعتمد على هذا النشاط غير المشروع.


وأوضح التقرير أن الظاهرة لا تقتصر على النقب فقط، بل تمتد إلى الضفة الغربية وقرى الجليل ومدن المركز، ما يعزز الجريمة المنظمة ويهدد الأمن القومي، محذراً من أن ما يبدأ بتهريب محدود على الحدود قد يتحول إلى هجوم مسلح داخل المدن الكبرى، بما في ذلك تل أبيب.


وأشار أحد المزارعين الإسرائيليين في المنطقة الحدودية إلى تفشي التهريب بشكل يومي وعلني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من مواجهته، واصفاً الوضع بالكارثي وموجهاً انتقاداً لقيادة الجيش. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أنقرة تحذر "قسد": عدم الالتزام بالاتفاق يهدد أمن تركيا القومي
lebanon 24
08/09/2025 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة خطيرة على أمن إسرائيل.. ما سبب اعتراضها لطائرات قادمة من هذه الدولة؟
lebanon 24
08/09/2025 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر تصل إلى معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
08/09/2025 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يئير غولان رئيس حزب الديمقراطيين: قرار "الكابينت" حكم بالإعدام وهو كارثة لأجيال قادمة
lebanon 24
08/09/2025 01:44:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الأمن القومي

روسيا اليوم

قيادة الجيش

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

من مصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-09-07
16:23 | 2025-09-07
16:03 | 2025-09-07
15:43 | 2025-09-07
15:06 | 2025-09-07
15:02 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24