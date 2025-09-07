Advertisement

حماس: لن نتخلى عن السلاح إلا بهذا الشرط

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:40
أكدت حركة حماس أنها لن تتخلى عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية، فيما لا تزال المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تراوح مكانها.
وأعلنت الحركة في بيان أنها جاهزة لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، مضيفة "موقفنا واضح وجاهزون لإطلاق كل الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات".
 

